２９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ 緊急１時間スペシャル」（日曜・午後１０時）に、歌手、和田アキ子（７５）が出演。同日、４０年を超える歴史に幕を下ろした和田の看板番組、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）への思いを語った。

ＭＣの山崎育三郎から「（番組終了を）ご自身で決意されたと」と問われると「これは正直、長くやってると老害じゃないけど、言葉を間違えると揚げ足とられるんですよ」と和田。

２０２０年に「生放送バラエティー番組同一司会者最長放送」のギネス世界記録を作った時に、「マネジャーとそろそろかなって。４０周年たったらやめようかって」と話したという。「若者がテレビから離れてるのに、若者を対象にしたりとか」と、昨今の番組作りへの“意見”も語った。

そして、番組卒業を決意した理由を「背中たたかれるのは嫌。私にもプライドがある」と話し、「たたかれる前に自分で発表したい。あんまりプライドないけど、不良の私が許さない。それは絶対嫌だった」と本音を語った。