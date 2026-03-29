ＴＢＳ「人生最高レストラン」が２８日、放送され、ゲストの４５歳女優に「なんかもうずーっと高校生のイメージ」（島崎和歌子）、「わかるわかる、可愛らしいねぇ」（加藤浩次）とスタジオが沸いた。

田中麗奈（４５）が登場し、「もう４５です」と話すと、「えっ」「見えないね」と驚き。「最近、周り（の４５歳ぐらいの人が）みんな若いんで、頑張らなきゃいけない。サウナも行ったりとか、ジム行って走ったり。週２、３回行けたらいいな、って。最近は２キロ半有酸素で、ダッシュで走って、歩いて、を繰り返す。４５度のお風呂に入って、その後、冷水に入って、それを５回。それやると元気が沸き上がってくる」などと、食も含め、独自の健康法を詳しく説明した。

すると加藤は「田中さん、いいですねー！『やってる』って言うから。『何もやってないです〜』っていう女優さんじゃ。あれ、めっちゃやってるでしょ」と女優が美容や健康法について「何もやってない」と言いがちだとして、田中を称賛。田中は「めっちゃ頑張ってます！！！」と笑った。