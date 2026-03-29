26日にW杯欧州PO敗退のルーマニア、80歳指揮官が一時意識失い救命措置「迅速な対応で監督の容体は安定」
ルーマニアサッカー連盟(FRF)は29日、ルーマニア代表のミルチェア・ルチェスク監督が同日のミーティング中に体調不良を訴え、病院に搬送されたことを発表した。現地メディア『GSP』によれば一時意識を失ったというが、現在は容体が安定しているという。
80歳のルチェスク監督は2024年8月からルーマニア代表を率いており、今月は7大会ぶりのワールドカップ出場を目指して欧州プレーオフに参戦。ただ26日の準決勝でトルコ代表に0-1で敗れて予選敗退が決まっていた。
予選敗退に伴って31日にスロバキア代表との国際親善試合が組まれているなか、FRFによれば29日の練習前のミーティング中に指揮官が体調不良を訴えたという。チームの医療スタッフがすぐに初期対応を行うとともに、救急隊を要請。「医療スタッフの迅速な対応で監督の容体は速やかに安定した」と報告した。
もっともルチェスク監督は「あらゆるリスクを排除するため」(FRF)、医療プロトコルに従って病院で検査や経過観察を受けるという。スロバキア戦はイオネル・ガネコーチが監督代行を務める。
80歳のルチェスク監督は2024年8月からルーマニア代表を率いており、今月は7大会ぶりのワールドカップ出場を目指して欧州プレーオフに参戦。ただ26日の準決勝でトルコ代表に0-1で敗れて予選敗退が決まっていた。
もっともルチェスク監督は「あらゆるリスクを排除するため」(FRF)、医療プロトコルに従って病院で検査や経過観察を受けるという。スロバキア戦はイオネル・ガネコーチが監督代行を務める。