日曜劇場『リブート』最終回に北村匠海がサプライズ出演！なんと冬橋のリブートした姿として登場

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TBSにて日曜劇場枠で放送された、鈴木亮平主演のドラマ『リブート』。29日に最終話を迎えた本作に、北村匠海がサプライズ出演したことがわかった。

■最終話まで、スピード感あふれる怒涛の展開が話題に

『リブート』は、日曜劇場史上類を見ないスピード感あふれる怒涛の展開と、嘘と真実が入り乱れ先が読めないストーリーが話題を呼んだ作品。

最終話では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、冬橋（永瀬廉）の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの真北（伊藤英明）の助けも得て、合六（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）を見事捉えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海（戸田恵梨香）が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明したなかで、早瀬（鈴木亮平）が助けに来て事件を解決。それから数年後の早瀬家の再会が大きな感動を呼んだ。

そして、その数年後のシーンにて、予想だにしなかった最後の衝撃ゲスト出演者が解禁された。

■リブート後の冬橋役で、北村匠海がサプライズ出演！

最終回の終盤にゲスト出演したのは北村匠海。演じたのはリブート後の冬橋航で、「しぇるたー」の子どもたちを救い、亡きマチ（上野鈴華）との約束を果たした。冬橋は今まで重ねてきた罪と引き換えに、霧矢の発案で、しぇるたーを守るためにリブートすることを決意。そして、事件解決後の早瀬家の家族4人が再び幸せに暮らすためのお膳立てにも一役買う。

北村匠海“冬橋”の、あふれんばかりの“愛”が早瀬家の“愛”を導くラストとなり、とても重要な役どころを演じた。

北村匠海は10歳でデビューして以降数々の話題作に出演し、第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど実力派俳優としての地位を確立。俳優業に加え、ダンスロックバンド・DISH//のリーダーを務め、メインボーカルとしても活躍している。日曜劇場への出演は2024年4月期の『アンチヒーロー』で、主人公の同僚弁護士を演じて以来だった。

■人物紹介

▼リブート後の冬橋航（ふゆはし・こう） NPO法人「しぇるたー」の職員

現在はマチムラと名乗り、家族に捨てられた子どもたちを救う活動を行なっている。かつては組織の汚れ仕事をすべて被り、捕まる覚悟もしていたが、リブートによって逃げ延び「しぇるたー」の仲間を守り抜いた。

■最終話（第10話）あらすじ

愛のために、自らを犠牲にした最強夫婦の最期…

冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。

そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。それは取引か、罠か――あるいは最後の賭けか。果たして、早瀬の運命は!?

交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。

■番組情報

TBS系日曜劇場『リブート』

毎週日曜日21:00～21:54（最終話は20分拡大）

出演：鈴木亮平/戸田恵梨香/永瀬廉（King & Prince）/蒔田彩珠/中川大輔/藤澤涼架/与田祐希/上野鈴華/藤田ハル/矢崎滉/あかせあかり/トラウデン直美/松山ケンイチ/吹石一恵/愛希れいか/野呂佳代/塚地武雅（ドランクドラゴン）/津田篤宏（ダイアン）/伊藤英明/市川團十郎（特別出演）/山口紗弥加/池田鉄洋/酒向芳/黒木メイサ/原田美枝子/北村有起哉

＜最終回ゲスト＞

大西利空/斎藤恭代/井上貴博（TBSアナウンサー）/北村匠海

(C)TBS

■関連リンク

日曜劇場『リブート』番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/