日曜劇場『リブート』最終回に北村匠海がサプライズ出演！なんと冬橋のリブートした姿として登場
TBSにて日曜劇場枠で放送された、鈴木亮平主演のドラマ『リブート』。29日に最終話を迎えた本作に、北村匠海がサプライズ出演したことがわかった。
■最終話まで、スピード感あふれる怒涛の展開が話題に
『リブート』は、日曜劇場史上類を見ないスピード感あふれる怒涛の展開と、嘘と真実が入り乱れ先が読めないストーリーが話題を呼んだ作品。
最終話では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、冬橋（永瀬廉）の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの真北（伊藤英明）の助けも得て、合六（北村有起哉）と弥一（市川團十郎）を見事捉えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海（戸田恵梨香）が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明したなかで、早瀬（鈴木亮平）が助けに来て事件を解決。それから数年後の早瀬家の再会が大きな感動を呼んだ。
そして、その数年後のシーンにて、予想だにしなかった最後の衝撃ゲスト出演者が解禁された。
■リブート後の冬橋役で、北村匠海がサプライズ出演！
最終回の終盤にゲスト出演したのは北村匠海。演じたのはリブート後の冬橋航で、「しぇるたー」の子どもたちを救い、亡きマチ（上野鈴華）との約束を果たした。冬橋は今まで重ねてきた罪と引き換えに、霧矢の発案で、しぇるたーを守るためにリブートすることを決意。そして、事件解決後の早瀬家の家族4人が再び幸せに暮らすためのお膳立てにも一役買う。
北村匠海“冬橋”の、あふれんばかりの“愛”が早瀬家の“愛”を導くラストとなり、とても重要な役どころを演じた。
北村匠海は10歳でデビューして以降数々の話題作に出演し、第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど実力派俳優としての地位を確立。俳優業に加え、ダンスロックバンド・DISH//のリーダーを務め、メインボーカルとしても活躍している。日曜劇場への出演は2024年4月期の『アンチヒーロー』で、主人公の同僚弁護士を演じて以来だった。
■人物紹介
▼リブート後の冬橋航（ふゆはし・こう） NPO法人「しぇるたー」の職員
現在はマチムラと名乗り、家族に捨てられた子どもたちを救う活動を行なっている。かつては組織の汚れ仕事をすべて被り、捕まる覚悟もしていたが、リブートによって逃げ延び「しぇるたー」の仲間を守り抜いた。
■最終話（第10話）あらすじ
愛のために、自らを犠牲にした最強夫婦の最期…
冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。
そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。それは取引か、罠か――あるいは最後の賭けか。果たして、早瀬の運命は!?
交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。
■番組情報
TBS系日曜劇場『リブート』
毎週日曜日21:00～21:54（最終話は20分拡大）
出演：鈴木亮平/戸田恵梨香/永瀬廉（King & Prince）/蒔田彩珠/中川大輔/藤澤涼架/与田祐希/上野鈴華/藤田ハル/矢崎滉/あかせあかり/トラウデン直美/松山ケンイチ/吹石一恵/愛希れいか/野呂佳代/塚地武雅（ドランクドラゴン）/津田篤宏（ダイアン）/伊藤英明/市川團十郎（特別出演）/山口紗弥加/池田鉄洋/酒向芳/黒木メイサ/原田美枝子/北村有起哉
＜最終回ゲスト＞
大西利空/斎藤恭代/井上貴博（TBSアナウンサー）/北村匠海
(C)TBS
■関連リンク
日曜劇場『リブート』番組公式サイト
https://www.tbs.co.jp/REBOOT_tbs/