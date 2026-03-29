３月いっぱいでフジテレビを退社する勝野健アナが、２７日の放送で“卒業”した同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）のオフショットを公開した。

入社４年目で退社、フリーとなる勝野アナは２９日、自身のインスタグラムを更新。「めざましテレビ とっても温かいこの番組の一員でいられたことが本当に幸せでした」と記し、同番組で共演していた生田竜聖アナが撮影したショットをアップ。

「明日からは時間も拡大、さらにパワーアップしためざましテレビに僕も元気を貰いたいと思います」「＃めざましテレビ＃生田さんカメラ」とつづった。

この投稿には、「これからも応援しています」「お疲れ様でした。爽やかで優しい笑顔に癒されてました」「やっぱり泣けるよ」「誠実で優しいお人柄 そして爽やかな笑顔 聞きやすく元気をもらえる声に癒されていました」「今までいっぱい元気をいただきました」「退社は本当に寂しいです」などのコメントが寄せられた。

勝野アナは１２日に３月いっぱいでフジテレビを退社してフリーとして活動することを発表。同時に結婚も報告した。