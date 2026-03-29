３人組バンド・ＢＥＧＩＮが２９日、沖縄・石垣市民会館公演でデビュー３５周年記念の全国ホールツアー「さにしゃんサンゴＳＨＯＷ！！〜３５年目の音楽旅団ツアー〜」最終公演を行った。

同ツアーは、２５年９月から東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りに、北海道から九州、そして地元・沖縄まで全３５公演のホールコンサートとして開催。３５周年という節目の年にふさわしく、これまでの歩みと現在地を、全国のファンへ感謝と共に届けるツアーとして展開された。

ツアーファイナルの地は、メンバーの故郷である沖縄・石垣島。２日間にわたり開催された石垣市民会館公演には、地元ファンに加え、全国各地から多くのファンが集まり、会場は超満員の観客で埋め尽くされた。

ステージでは、名曲「島人ぬ宝」「三線の花」や最新楽曲「太陽」「なんくる君であれ」など幅広い楽曲が披露され、集大成ともいえる内容で観客の心を震わせた。

全３５公演で延べ５万人を動員。また、ツアーファイナルの模様は、全国各地の映画館で初のライブビューイングで上映された。石垣島の熱気はリアルタイムで全国に広がり、物理的な距離を超えて全国のファンの胸に深く刻み込まれた。

ライブ終盤にＭＣでメンバー３人から、ファンへの感謝、自分たちの心境を伝えた。

「『島人ぬ宝』、『涙そうそう』とか、たぶん僕たちの命よりも長く残っていくと思うと、責任の重さを感じるし、たくさんの先輩の方々をはじめ、皆さんに本当に感謝をしています」（比嘉栄昇）

「４０年ぐらい前に石垣島を離れて、この３６年間もメンバー３人でこうやって音楽続けてくれると全く想像できてなかったです。本当に皆さん、ありがとう！」（島袋優）

「３５周年を記念した長い全国ツアー、大きな怪我や事故もなく、最後まで乗り切れたこと、何よりツアーファイナルの地が石垣ということを本当に嬉しく思います」（上地等）

故郷・石垣島でのツアーファイナルは、３５周年プロジェクトの大きな節目として、３人の新たなスタートを印象づけた。