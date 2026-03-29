元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーの抜群なスタイルが話題になっている。

２９日までに更新したインスタグラムに買い物をしている様子を公開。タイトなミニＴシャツをジーンズインするコーデを披露し、普段のファッションと少しテイストを変えたカジュアルな装いを投稿した。

中川アナは「朝一から午後にかけてじっくりと」と書き出すと、「初めてのＶＣＭ ＶＩＮＴＡＧＥ ＭＡＲＫＥＴを堪能してきました 尾花さんや十倍さん、古着好きの皆さまともお会いできて．．． なんといってもあれもこれも欲しくなっちゃうくらい個性的かつ魅力的なお店が揃ってて幸せなひとときでした」と感想を記した。

続けて「今日は、お気に入りのハーレーダビッドソンのＴシャツとヴィンテージデニムで 新しくゲットしたものたちもまたアップします」とコーデの説明をし、最後は「イベントはこのあと７時まで、そして明日もパシフィコ横浜で開催されているので、ぜひ皆さんも素敵な古着との出会いを楽しみに行ってみてください」と投稿を締めた。

この投稿に「あんなちゃん 素敵ですね」「安奈カッコいいスタイル」「いつもながらナイスなスタイルです」などのコメントが寄せられている。