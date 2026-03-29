記事ポイント 佐久水道企業団が創立70周年を記念し、道の駅八千穂高原に水飲み場を新設佐久水道の源「大石水源」の名水を来場者が無料で飲めるしらかばちゃんや大王イワナの石像など地域資源を活かしたデザイン 佐久水道企業団が創立70周年を記念し、道の駅八千穂高原に水飲み場を新設佐久水道の源「大石水源」の名水を来場者が無料で飲めるしらかばちゃんや大王イワナの石像など地域資源を活かしたデザイン

大石水源の名水が道の駅で無料で飲めます。

佐久水道企業団が創立70周年を記念し、道の駅八千穂高原に新たな水飲み場を設置しています。

地域の水道事業を長年支えている名水の美味しさを、大人から子どもまで幅広い世代が実感できる取り組みです。

佐久水道企業団「道の駅八千穂高原 水飲み場」

電話番号：0267-88-8901／0267-88-8902アクセス（車）：中部横断道「八千穂高原IC」を降りて右折、200m先右側アクセス（バス）：千曲バス 白駒線「道の駅八千穂高原」停留所（1日2往復）駐車場：普通車155台、バイク15台、大型車両9台、車中泊スペース（有料）5区画、EV充電2区画

道の駅八千穂高原の屋外交流イベント広場付近に、水飲み場が設置されています。

佐久水道企業団の歴史の源でもある「大石水源」の水を使用しており、来場者が自由に飲めます。

地域の水道事業を長年支えている名水の美味しさを、幅広い世代に届けることが目的です。

水飲み場には、佐久穂町の公式キャラクター「しらかばちゃん」と、地域にゆかりの深い大王イワナの石像が配置されています。

周囲には地元特産の鉄平石が使われており、地域資源の魅力を感じられるデザインです。

水飲み場は、イベント時や散策の合間の水分補給スポットとして活用されます。

水飲み場の完成を記念し、2026年4月27日（月）11時より除幕式が執り行われます。

なお、冬季は凍結防止のため水の提供を休止する予定です。

大石水源の名水を道の駅で気軽に味わえます。

しらかばちゃんや大王イワナの石像など、地域の魅力を凝縮したデザインが楽しめます。

散策やイベントの合間に立ち寄れる、親しみやすい水分補給スポットです。

道の駅八千穂高原 水飲み場の紹介でした。

よくある質問

Q. 水飲み場の除幕式はいつ行われますか？

A. 2026年4月27日（月）11時より、道の駅八千穂高原にて除幕式が執り行われます。

Q. 水飲み場はどこに設置されていますか？

A. 道の駅八千穂高原の屋外交流イベント広場付近に設置されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 名水が無料で飲める！ 佐久水道企業団「道の駅八千穂高原 水飲み場」 appeared first on Dtimes.