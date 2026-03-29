涙のSG7冠だ。ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は29日、12Rで優勝戦が行われ、1号艇の峰竜太（40＝佐賀）が逃げ切ってV。2023年10月29日の当地ダービー以来となるSG制覇を飾って、賞金4200万円ほかを獲得した。2コースから差し続いた西山貴浩が2着。桐生順平との激しい競り合いを制した山田康二が3着。峰は来年3月23〜28日に地元からつで行われる当大会の出場権も獲得した。

40代最初のSG制覇も涙から始まった。いつもの峰だ。ただ、これまでとは少し質の違う涙でもあった。

「この景色は最後かもしれないなと思って目に焼きつけて走っていた。これまでのSG優勝のゴールで『これが最後かも』と思ったことはなかったので…」

30歳からの10年間は一番強い選手になるために精進した。どんなに辛いことがあっても弱音を吐かない。「自分は普通の人間」という自覚があるがゆえに、40歳までの期限を設けて一気に走り抜けた。そして、一番強いボートレーサーの称号を手にしたときに“引退”が頭をかすめたそうだ。しかし、峰には思い残したこと、まだ辞められない理由があった。

「もう1回グランプリを獲りたい。回数ではなく、1号艇で妨害（21年の第36回）では終われない。道が厳しいからこそ頑張りがいがあると思う」

やる気を増大させる理由はまだまだある。『GRANDE5』（クラシック、オールスター、メモリアル、ダービー、グランプリの完全制覇）に王手をかけたのだ。残すはメモリアルのみ。さらに来年の地元からつで行われるクラシック出場も決めたのだ。

「実は地元のSGにはまだ出たことがない。チャンスがあったけど、自分で可能性を消してしまった。もう一度、機会を与えてもらったことに感謝している。前回のダービーも含めて蒲郡には縁を感じている」

今回、優勝戦をともに走った山田康二に加えて、次世代ダブルエースの呼び声が高い末永和也、定松勇樹ら峰グループの存在も刺激になるが、やはり総大将がいてこその最強支部だ。30日は41歳のバースデー。そして第二次黄金期の記念すべきスタートになるかもしれない。