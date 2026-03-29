BEGINが29日、デビュー35周年の全国ホールツアー「さにしゃんサンゴSHOW！！ 〜35年目の音楽旅団ツアー〜」のファイナル公演を沖縄・石垣市民会館で行った。

昨年9月の東京・かつしかシンフォニーヒルズ公演を皮切りに、北海道から九州、沖縄まで全35公演を駆け抜け、5万人を動員。メンバーの故郷でもある石垣島では28日から2日間にわたって開催され、会場は超満員の観客で埋め尽くされた。ファイナルの模様は全国の映画館で初めてライブ・ビューイング上映され、熱気は全国に広がった。

代表曲「島人ぬ宝」「三線の花」から最新曲「太陽」「なんくる君であれ」まで、35年の集大成として幅広い楽曲を披露した。比嘉栄昇（57）は「『島人ぬ宝』『涙そうそう』とか、たぶん僕たちの命よりも長く残っていくと思うと、責任の重さを感じるし、たくさんの先輩の方々をはじめ、皆さんに本当に感謝をしています」とコメント。島袋優（57）は「40年ぐらい前に石垣島を離れて、この36年間もメンバー3人でこうやって音楽を続けてこられる全く想像できてなかったです。本当に皆さん、ありがとう！」。上地等（57）は「35周年を記念した長い全国ツアー、大きなけがや事故もなく、最後まで乗り切れたこと、何よりツアーファイナルの地が石垣ということを本当にうれしく思います」と話した。