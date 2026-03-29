「最初の二文字が特に」読むのが難しいと思う“鳥取県の駅”ランキング1位は圧倒的票数！【2026年調査】
All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅名」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、「鳥取県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う鳥取県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【9位までの全ランキング結果を見る】
独特な名前は諸説ありますが、江戸時代に牛や馬の売買を営む「博労」が多く住んでいたことが由来だそうです。
回答者からは、「博と書いてバクと読むパターンが自分にはないので」（40代男性／神奈川県）、「難しい漢字が使われているから」（30代男性／群馬県）、「祖父母の家が鳥取だったが、いつもなんと読むのかわからなかった」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
「伯耆」は、かつてこの地が「伯耆国」と呼ばれていた旧国名のなごりです。伯耆町には「伯耆○○」という地名や旧跡が多くあり、駅もその1つになっています。
回答者からは、「みぞぐちしか分からないです」（50代女性／和歌山県）、「最初の二文字が特にどう読むかわからない」（40代男性／福岡県）、「読むことができない字があり難しかった」（60代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
今回は、「鳥取県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う鳥取県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
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2位：博労町／48票2位は「博労町」でした。米子市博労町にあり、JR西日本・境線の駅です。「ばくろうまち」と読み、境線の各駅には妖怪の愛称がつけられ「博労町駅」は「コロポックル駅」と名付けられています。
回答者からは、「博と書いてバクと読むパターンが自分にはないので」（40代男性／神奈川県）、「難しい漢字が使われているから」（30代男性／群馬県）、「祖父母の家が鳥取だったが、いつもなんと読むのかわからなかった」（40代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：伯耆溝口／130票1位は「伯耆溝口」でした。西伯郡伯耆町にあり、JR西日本・伯備線の駅です。「ほうきみぞぐち」と読み、特に「伯耆」になじみがない人が多いのではないでしょうか？
「伯耆」は、かつてこの地が「伯耆国」と呼ばれていた旧国名のなごりです。伯耆町には「伯耆○○」という地名や旧跡が多くあり、駅もその1つになっています。
回答者からは、「みぞぐちしか分からないです」（50代女性／和歌山県）、「最初の二文字が特にどう読むかわからない」（40代男性／福岡県）、「読むことができない字があり難しかった」（60代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)