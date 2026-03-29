映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のワールドプレミアが28日、京都で開催。マリオ役のクリス・プラットさんやピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイさんら、豪華キャストが集結しました。

アニメーション作品『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）は、全世界で累計興行収入2000億円以上（映画会社発表）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年公開）に続く2作目。今回は、宇宙への冒険の旅が描かれます。

■京都・南座に豪華声優キャストたちが集結

プレミアが行われたのは、任天堂本社の所在地・京都にある400年以上の歴史を誇る歌舞伎劇場・南座。会場内はカーペットや装飾、座席がギャラクシー仕様に統一されました。

この日のために特別に敷かれた“ギャラクシーカーペット”には、クリス・プラットさん、アニャ・テイラー＝ジョイさんをはじめ、ルイージ役のチャーリー・デイさん、クッパ役のジャック・ブラックさん、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キーさん、クッパJr.役のベニー・サフディさん、ヨッシー役のドナルド・グローヴァーさん、ロゼッタ役のブリー・ラーソンさんたち声を務めたキャストが、それぞれの役をイメージした衣装で登場。さらに、任天堂代表取締役フェローで“マリオの生みの親”である宮本茂さんも姿を見せました。

■マリオ役のクリス・プラット 京都で満喫したことは？

クリス・プラットさんは、「『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のプレミアをここ日本でできて、本当にうれしいです。この場所以上にいたい場所は地球上にありません」とコメント。

■ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ「魔法みたい」

また、「宮本さんに心から感謝しています。任天堂とスーパーマリオの40周年、本当におめでとうございます。みなさんのホスピタリティーのおかげで素晴らしい時間を過ごしています。週末も最高でした」とメッセージを送り、滞在中の過ごし方を聞かれると、「おそばとお寿司をたくさん食べて、桜を楽しんで、美しい庭園やお寺を歩いて、そしてマリオの話をたくさんしていました」と、京都での時間を満喫していることを明かしました。

さらに、アニャ・テイラー＝ジョイさんは「マリオが生まれた京都で、仲間たちと一緒にここにいられることは、最大の名誉です」と話し、歴史ある会場に立った感想について「魔法みたいです。素晴らしい人々とここで体験できることが何よりです」と語りました。

そして、宮本さんはマリオ誕生の地・京都の南座でワールドプレミアを迎えた心境を聞かれると、「任天堂の独創のイメージとぴったりです」とコメント。映画について、「ついに2作目ができました。1作目よりさらにキャラクター1人ずつがもっと深く描かれます。本当に退屈しない90分なので、ぜひとも大きなスクリーンに家族全員で見に来てください」とアピールしました。