「リブート」冬橋（永瀬廉）、合六（北村有起哉）とのラストシーン＆5年後の姿に反響「とんでもないサプライズ」「納得」【最終話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/03/29】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。King ＆ Prince永瀬廉演じる冬橋のシーンが大きな話題となっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。今までの10億、100億円の盗難事件も全て裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、目的は、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったこと。一香（戸田恵梨香）は3年前に早瀬の妻・夏海がリブートした姿だということが明らかに。早瀬夫婦は裏組織ごと潰すことを決意した。
最終回では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、冬橋の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六と弥一を見事捕えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海（戸田恵梨香）が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明した中で、早瀬（鈴木）が助けにきて、事件を解決。それから数年後の早瀬家の再会が大きな感動を呼んだ。
合六を正親が逮捕する直前、最後の制裁ディナーのシーンでは立場が逆転。合六が制裁を加える相手に向けて「あったかい内に召し上がれ」と豪華な手料理を振る舞うのが恒例だが、今回は冬橋がシンプルなご飯を調理。合六から「とりあえず料理から覚えろ」とツッコミを受けていた。
さらに裏組織での汚れ仕事の罪をすべて被り、NPO法人「しぇるたー」を霧矢に託そうとした冬橋だが、霧矢の発案で「しぇるたー」を守るためにリブートすることを決意。5年8ヶ月後に保釈された夏海を迎えに行き、早瀬家に戻るよう背中を押した。
リブート後の冬橋役として、サプライズゲストの北村匠海が登場。これまで共演歴もあり、親交が深い永瀬の冬橋を完全に引き継いだ演技に「違和感なくてびびった」「永瀬廉➝北村匠海はめちゃくちゃ納得」「最後まで豪華」「最後にとんでもないサプライズで感動」と興奮するコメントが溢れていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。今までの10億、100億円の盗難事件も全て裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、目的は、次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるためだったこと。一香（戸田恵梨香）は3年前に早瀬の妻・夏海がリブートした姿だということが明らかに。早瀬夫婦は裏組織ごと潰すことを決意した。
◆「リブート」最終話あらすじ
最終回では、絶体絶命のピンチに陥ったリブート夫婦だったが、冬橋の助けもありピンチを抜け出したのちに、裏切っていたはずの真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六と弥一を見事捕えることができた。しかし、早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、そして夏海（戸田恵梨香）が人質にとられ、さらに寺本（中川大輔）が警察内のスパイという衝撃の事実も判明した中で、早瀬（鈴木）が助けにきて、事件を解決。それから数年後の早瀬家の再会が大きな感動を呼んだ。
◆冬橋（永瀬廉）による制裁ディナー、リブート後の姿に反響
合六を正親が逮捕する直前、最後の制裁ディナーのシーンでは立場が逆転。合六が制裁を加える相手に向けて「あったかい内に召し上がれ」と豪華な手料理を振る舞うのが恒例だが、今回は冬橋がシンプルなご飯を調理。合六から「とりあえず料理から覚えろ」とツッコミを受けていた。
さらに裏組織での汚れ仕事の罪をすべて被り、NPO法人「しぇるたー」を霧矢に託そうとした冬橋だが、霧矢の発案で「しぇるたー」を守るためにリブートすることを決意。5年8ヶ月後に保釈された夏海を迎えに行き、早瀬家に戻るよう背中を押した。
リブート後の冬橋役として、サプライズゲストの北村匠海が登場。これまで共演歴もあり、親交が深い永瀬の冬橋を完全に引き継いだ演技に「違和感なくてびびった」「永瀬廉➝北村匠海はめちゃくちゃ納得」「最後まで豪華」「最後にとんでもないサプライズで感動」と興奮するコメントが溢れていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】