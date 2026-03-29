「すとぷり」などが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元アイドルグループ「とぅるりぷ―Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が２９日、Ｋアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！（すとふぇす）２０２６」に出演した。

「すとふぇす」は、所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演するイベント。先月の東京ドームに続いて行われ、横浜で行われた２日間は３・６万人が来場した。

とぅるりぷにとっては初のステージ。先輩がグループ、ユニットで歌唱し、熱気が高まる場内。「すとぷり」ころんが「リスナーの皆さんに初めましてのあいさつをしたいということで、ＳＴＰＲの新しい仲間が集まってくれている」と紹介。しかし深紅のおそろい衣装には「僕たちよりばえるのやめて〜」と笑った。

この日は「ＬＩＰＴＯＬＩＰ」をパフォーマンス。リスナーはグループカラーの赤に染めて歓迎。６人は「とぅるりぷの水色担当、そあら」、「とぅるりぷの京都弁のお兄さん、ものくろ」、「とぅるりぷのおふざけ担当、パルオ」、「とぅるりぷの顔面国宝、つきしろやしろ。」、「とぅるりぷのセクシー担当、はりま」、「三角、四角、まひろまる」とそれぞれ自己紹介した。

ステージ袖で見守った「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」心音は「実物（顔）もダンスもかっこいい」と絶賛。「すにすｔ―ＳｎｅａｒｋｅｒＳｔｅｐ」らおは「俺らすにすては（とぅるりぷと）ＳＴＰＲ ＢＯＹＳで切磋琢磨（せっさたくま）した仲間。ダンスしたりバンジー（ジャンプ）したり毎日投稿したり頑張ってきたと思う。一緒に頑張ってきた仲間がデビューしてうれしい」と自分のことのように喜び、歓迎。「ＡＭＰＴＡＫｘＣＯＬＯＲＳ」ちぐさくんが「おめでとー」と祝福すると、場内からは温かい拍手が送られた。

そあらは「今日はこんなステキな景色でデビューさせてもらって、うれしい。先輩とリスナーさんが優しくて、リハーサルの時も先輩が大丈夫だよと言ってくれてファミリー暖かいなと思ったし、リスナーさんもペンライトを赤にしてくれて声援もめっちゃ届いた。心が温かいです」と笑みを浮かべた。

最初は緊張していた６人だが、アンコールでは先輩５グループと共に歌唱。徐々に余裕が生まれてきたのか「身長が縮んだおさでいになりました」（そあら）、「今日はありがとうございましたと（出演していない）ななもりさんもいっております」と話し、リスナーを笑わせていた。

とぅるりぷは４月２５、２６日に東京・池袋の「ｈａｒｅｖｕｔａｉ」で初のワンマンライブ「とぅるりぷ―Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ １ｓｔデビューＬＩＶＥ〜Ｆｉｒｓｔ Ｋｉｓｓ〜」の開催が決まっている。