なにわ男子の長尾謙杜さん（23）が28日、京都の『太秦映画村』第1期リニューアルオープニングセレモニーに登場。時代劇への夢を語りました。

今回、これからの時代劇を担う有望な俳優として太秦サポーターに就任した長尾さん。セレモニーを前に行われたのは、長尾さんによる村内練り歩きイベント。着物姿で現れた長尾さんは、笑顔で訪れた人に手を振って盛り上げました。

その後行われたオープニングセレモニーで、長尾さんは「この太秦映画村は、たくさんの先輩方が大切に築き上げてこられた特別な場所だと思っております。そんな場所が今日、リニューアルオープンということで、特別な1日にできるように皆様と一緒に作り上げていけたらなと思います」と挨拶。

そして、冒頭で行った村内練り歩きについて感想を聞かれると「すごく緊張しました。こんなにも緊張しながら映画村を歩いたのは初めてです。普段は撮影をするときに歩かせていただいたりだとかしますけれども、やっぱり1人で歩いているので、今日はすごい“華々しいお散歩”でした」とユニークな表現で、会場をわかせました。

■リニューアルした太秦映画村に「いつかメンバーも一緒に来られたらいいな」

そして、“プライベートで来るならどんなことをしたいか”と聞かれると「先ほど皆さんより先に少し体験させていただいて、抹茶を飲ませていただいたんですけれども、その他にもたくさんフードがあるみたいなので、それ食べたいですね。食べたいですし、華道であったり、茶道であったり、あと能と狂言とか、いろいろと日本の伝統あるものを体験できるらしいので、その伝統に触れてみたいなとは思います」とコメント。

続けて「いつかメンバーも一緒に来られたらいいなっていうのは思います。でもその時は僕、太秦サポーターなので、一番堂々と歩かせていただきます」と笑顔を見せました。

■今後は「いつか忍者の役もできたらいいな」

また、この太秦映画村で演じてみたい役について「昔から少し忍者へ憧れがあって、忍者になってみたいなっていうのは感じます」と語り「やっぱり普段することのないようなふん装なので、特別だと思うので、いつか忍者の役もできたらいいなと思います」と夢を明かしました。

その後は長尾さんの太秦サポーターの任命式も実施。任命書として贈呈された“オリジナルカチンコ”には、なにわ男子にちなんで、撮影した回数を示すTAKE（テイク）の部分に『728』と数字が。

長尾さんは「728。すごいミスをしてますよね。728回テイクを重ねてますから。でもすごいステキなものをいただけて、おうちに飾ろうかと思います」と喜びました。

そして、今後について「若い世代から、そしておじいちゃん、おばあちゃんまで愛されるような場所、そして時代劇、映画を作っていけたらいいなと思いますし。これからもずっとこの撮影所に通えるような俳優になっていけたらいいなと思います」と力強く意気込みを語りました。