2.5次元グループすとぷりが29日、結成10周年の記念アリーナツアーの開催を発表した。この日は、神奈川・Kアリーナ横浜での所属事務所STPRの大型フェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」の千秋楽公演に出演。そのステージで、6月20日から8月20日までに、愛知、大阪、福岡、東京で4都市13公演を行う。

「みんなが『ライブが楽しい楽しい』って言ってくれるんでね、すとぷりから重大なお知らせがあります」。アンコールで満員札止めの観客のボルテージが最高潮のアンコールで、ころんが切り出した。すとふぇすは、騎士X―Knight X―やAMPTAKxCOLORSらほか5グループも出演していたが、そこは同じ2.5次元アイドル、通称「歌い手グループ」の先駆者すとぷり。客席が、自分たちのファンだけでなくとも、割れんばかりの大歓声に包まれた。

ジェルが「めちゃめちゃ盛り上げて幸せを届けるんで」と言うと、るぅとが「会いに来てくれますか？」と続いた。テーマは「10年目の『ありがとう』を伝えに」。莉犬も「これからもネットやリアルで盛り上げていきたい」と約束した。