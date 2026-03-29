コーデがパッと華やぐ！【グローバルワーク】40・50代におすすめ♡「春っぽトップス」

日差しが暖かくなり、お出かけ気分も高まる春。一点投入でシーズンムードが高まる「春色トップス」があれば、シンプルコーデもパッと華やぎそうです。そこで今回は、ミドル世代におすすめしたいトップスを【グローバルワーク】からご紹介します。

コーデをパッと明るく見せる春色トップス

【グローバルワーク】「スウェットライクVネックプルオーバー」\3,990（税込）

柔らかいペールトーンのイエロートップス。Vネックで首元がすっきり見え、春らしい抜け感のあるコーデを楽しめそうです。トレンド感のあるデニムジャケットを羽織れば、シーズンムード高まる着こなしに。ボトムスはラフなスウェットパンツで、こなれた雰囲気に仕上げるのも◎

1枚でも羽織りでも使えるニュアンスカラーシャツ

【グローバルワーク】「やわらかコーデュロイシャツ長袖」\4,990（税込）

ニュアンス感のあるピスタチオカラーのシャツ。ゆとりのあるシルエットなので、羽織りとしても使いやすいのが魅力です。Tシャツと重ね着したり、差し色として肩掛けにするのもおすすめ。華やかなレーススカートと合わせれば、春を感じるカジュアルコーデが完成。

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writer：Emika.M