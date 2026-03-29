美味しそーーッッ♡【マクドナルド】春といえばコレ！「限定バーガー」

【マクドナルド】から、3/4より「春限定バーガー」の販売がスタート。定番・チーズに加えて、今年は特製タルタル入りも登場しています。今回は、おすすめのバーガーをご紹介。4月中旬までの限定販売なので、早めにチェックして。

今年も登場！ マクドナルドの春限定バーガー

春の定番バーガーとも言える「てりたまバーガー®」に、とろ～りとろけるチェダーチーズをプラスした「チーズてりたま」。てりやきソースがたっぷり絡んだポークパティ・たまご・チェダーチーズ・レタスが、ごま付きのバンズでサンドされた、満足感のありそうなバーガーです。

チーズのコクがポイント

@megumiko_maniaさんによると「てりやきソースの甘さにたまごのまろやかさが合わさって安定のおいしさ」だそう。「チーズが入ることで味がぐっと濃くなっていいアクセント」になるとのことなので、ぜひ終了までに味わってみて。

3年ぶりに復活した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」など、ほかのてりたまバーガーと食べ比べるのもおすすめです。

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writer：Yuri.A