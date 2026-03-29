しっぽをふくらませて「必死」のアピール

YouTubeチャンネル「ひのきネコ備忘録」では、子猫のひのきがドアを必死で開ける様子が配信され、動画のコメント欄には「ひのきちゃん賢い！」「よく頑張りました」の声が続出しました。

【画像5枚】きゃわいい〜！！これが、自力でドアを開けた子猫の“ドヤ顔”です！

注目を集めたのは「子猫が自力でドアをこじ開けました」という動画。子猫のひのきがドアに向かって一目散に走り寄るシーンから始まります。

ドアの前にたどり着くと、ひのきはわずかなすき間を発見しました。「ここから入るのニャ！」と言わんばかりに前足を差し込み、ドアを開けようと懸命に挑戦します。

後ろ足で床を踏ん張りながら必死に力を込め、「早く開いてニャ〜！」としっぽを大きくふくらませて頑張る姿はとってもけなげです。

なかなかドアは開きませんが、ひのきはあきらめません。体勢を変えたり、角度を変えたりしながら、何度も何度も挑戦を続けます。すると、ついにドアが少し動きました。

ついに開いた！ 賢すぎる結末

そこから前足を思いきり突っ込み、見事にドアを開けることに成功です。一度コツをつかんだひのきは、その後も迷うことなく素早くドアを開けていました。

一生懸命すぎるひのきのチャレンジを見た視聴者からは、「小さな体で賢いね」「しっぽがふくらんでて本当にかわいい！」「けなげとか一生懸命って言葉がぴったり」といった応援の声が寄せられていました。かわいさだけでなく、学習能力の高さも感じられますよね。ひのきの頑張る様子を、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてください。