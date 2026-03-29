「ダービー卿ＣＴ・Ｇ３」（４月４日、中山）

東京新聞杯１５着からの巻き返しを狙うブエナオンダ。その前走は大外枠に加え、雪の影響で順延などがあり、厳しい条件が重なったもの。決して力負けではない。３歳時から素質の片りんは示していたが、心身ともに成長して、５歳を迎えて年頭の京都金杯をＶと本格化の様相。重賞２勝目を手にして、再び上昇気流に乗りたいところだ。

キャピタルＳは１番人気で７着と人気を裏切ったジュンブロッサムだが、残り１Ｆで進路が狭くなって、追いづらくなるシーンもあり消化不良の一戦となった。２４年の富士Ｓではソウルラッシュを下して重賞初Ｖ。昨年の富士Ｓでもガイアフォース、ジャンタルマンタルの４着とマイル路線のトップクラスと好戦の実績を持つ。反撃できる器だ。

京都金杯は惜しくも２着に敗れたファーヴェント。３番手のインを追走し、直線で逃げ馬をパスして先頭へ。最後は勝ち馬に頭差かわされたが、重賞で初の連対と地力強化が著しい。１週前追い切りは、栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒８−１０秒８をマークし、０秒１先着。状態の良さが見て取れる。悲願の重賞獲りへの期待が高まる。

小倉大賞典で２着に逃げ粘ったケイアイセナ。後続を引き離す大逃げを打ち、直線でも脚色は衰えず押し切り態勢だったが、ゴール前で勝ち馬の鬼脚に屈して無念の銀メダル。最後の最後でつかまったが、スピード能力の高さを存分に示した。今後こそＶをつかむ。

３勝クラスの石清水Ｓを勝ち上がったミニトランザット。中団で脚をため、直線外から伸びて豪快に差し切った。昨年の京成杯、チャーチルダウンズＣで３着の実績があり、昇級は形だけ。重賞でも引けを取らない。

洛陽Ｓを制して復活のきっかけをつかんだスズハローム、昨年末から２＆３勝クラスで勝利を挙げたメタルスピードなど伏兵陣も不気味な存在になりそうだ。