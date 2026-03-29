将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日に行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が勝利し、タイトル防衛と4連覇を決めた。この一戦をもって、藤井棋王の激動の2025年度全日程が終了した。一時は四冠への後退すら危ぶまれた絶体絶命の危機から、年度末に怒涛の5連勝。奇跡の“ダブル逆転防衛”で六冠を堅持した王者の強靭な精神力に、ファンから感動の声が殺到している。

【映像】藤井棋王が劇的な逆転防衛を決めた瞬間

今期の年度末は、将棋史に残る過酷な試練だった。王将戦七番勝負では永瀬拓矢九段を相手に1勝3敗、棋王戦五番勝負では増田康宏八段に1勝2敗と、二つのタイトル戦で同時に後がない“ダブルカド番”に追い込まれていた。3月上旬には叡王戦の準決勝でも敗北を喫しており、藤井棋王自身も「主導権を取る展開にできない将棋が多かった」と苦しい時期を振り返っている。

しかし、絶対王者はここから恐るべき底力を発揮する。「追い込まれてからは、開き直って指すことができた」という言葉通り、カド番の重圧をはねのける“鬼メンタル”で覚醒したのだ。3月9日の王将戦第5局での勝利を皮切りに、15日の棋王戦第4局、19日の王将戦第6局、26日の王将戦第7局、そして29日の棋王戦最終局と、負ければ即タイトルを失うという極限状態の中で、怒涛の5連勝を飾ってみせた。

激戦を終え、見事に六冠を死守した王者の姿に、ABEMAの中継を見守っていた視聴者も大興奮。コメント欄には「聡太鬼メンタルだわ」「すげえよなあ」「防衛すると思わなかったゴメン」と驚愕する声が相次いだ。さらに、極限の戦いを制した底力に対し、「聡ちゃん頑張ったね。涙出たよ」「ダブル防衛に乾杯」「可愛いし強いしかっこいいし、藤井聡太最強」「聡太カッコいいね」と歓喜や称賛のメッセージが殺到。最後には「あー面白かった楽しかった」「記録に記憶に刻まれた」と、歴史的ドラマを目撃した充実感を噛み締めるファンの声で溢れ返った。

終局後のインタビューで、棋王戦4連覇について問われた藤井棋王は「大変なシリーズで、防衛は難しいかなと感じるときもあった。防衛できたのは素直にうれしく感じる」と安堵の表情を見せた。しかし、今年度全体を振り返ると「連敗も何度かあって、内容的に思わしくない将棋もあった。全体的に内容を引き上げていかなくてはいけない」と、ダブル逆転防衛の偉業を成し遂げた直後でも、さらなる高みを見据える謙虚な姿勢を崩さなかった。

苦難を乗り越え、最高の結果で2025年度を有終の美で締めくくった藤井棋王。起死回生の「5連勝」は、単なる星取表の数字を超えて、将棋界の新たな伝説としてファンの心に深く刻まれることになった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）