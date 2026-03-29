モデルや俳優、バラエティー番組などでも活躍する生見愛瑠さん（24）にインタビュー。デビュー当時から夢だったという俳優への思いを明かしてくれました。

生見さんは、2014年にファッション雑誌でモデルデビュー。「東京ガールズコレクション」などにも出演し、“めるる”の愛称で若者の“憧れの存在”として親しまれています。現在、その明るいキャラクターも人気でバラエティー番組でも活躍しています。

■デビュー間もない頃の夢は“俳優”

生見さんは、モデルやバラエティー番組などで活躍するかたわら、俳優活動にも力を入れており、2021年には、念願だったドラマ出演を果たすと、以降、数々の作品に出演しました。その演技力が高く評価され、2023年には日本映画の祭典『第46回 日本アカデミー賞』で新人俳優賞に輝きました。

俳優活動に至る経緯について生見さんは、「（デビュー当時）演技に挑戦したいなと思って、事務所に言っていろんなオーディションを受けました」と話すと、その結果について、「全然1個も受からなかったです。本当にひとつも受からなくて、初めてオーディションに受かったのが、バラエティーなんですよ。“私、バラエティーなんだ”って（俳優を）一瞬、諦めたんですけど…」と当時を振り返りました。

■映画では“歌とギター”に初挑戦

俳優として活動を続ける生見さんは、映画『君が最後に遺した歌』（公開中）に出演。映画は、生見さん演じる歌唱と作曲の才能を持つ遠坂綾音と、なにわ男子の道枝駿佑さん（23）演じる詩作が趣味の主人公が出会い、ともに“歌をつくる”二人の10年間の恋を描いたラブストーリーです。今回、生見さんはプロの歌手を演じるということで、歌とギターを約1年半という長い期間をかけて猛特訓しました。

生見さんは、「何から始めていいのかも分からなくて、先生と本当に毎日のようにお会いして、レッスンをして、地方の撮影のときも、（ギターを）持っていったりとかして…」と、毎日必死に練習していたそうです。

撮影では、すべて生見さんの生演奏だったそうで、「ギターができるようになっても歌えるようになっても、それを同時にしながら芝居をのせなきゃいけないっていう、そこが一番大変でした。何もない音の中で、自分の音だけでリズムキープしながら弾いて歌って芝居を乗せて、泣いたりとかするのが、3人ぐらい欲しいぐらい。自分が。ひとりじゃ足りなかったですね」と撮影の舞台裏を明かしました。

■俳優の目標は「役名で呼ばれたい」

数多くの映画に出演し、演技でも魅了する生見さん。どんなに大変でも続けられる、“そのモチベーション”について聞くと、「『この作品のこの役で知りました』とか、“めるる”とかじゃなくて役名で呼んでくださる方が、ちらほらいたりとかして、“あっこうやっていろんな方に届いてるんだな”と思ったら本当にうれしくて…」と話しました。俳優としての今後の目標については、「やっぱり“役名で呼ばれたい”っていうのは、ひとつの目標ではありますね」と力強く語りました。

（3月26日放送『news every.』より）