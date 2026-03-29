ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）への重要ステップレースが、現地時間３月２８日に行われた。

第９０回アーカンソーダービー・Ｇ１（米国・オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル）はアイラッド・オルティスＪｒ．騎手＝プエルトリコ出身、米国拠点＝が騎乗したレネゲイド（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎・父イントゥミスチーフ）が、Ｇ１初制覇。最後の直線で外から豪快に伸びて突き抜け、最後は４馬身差をつけた。

第７４回フロリダダービー・Ｇ１（米国・ガルフストリームパーク競馬場・ダート１８００メートル、良）は、ファビアン・プラ騎手＝仏国出身、米国拠点＝が騎乗したコマンドメント（牡３歳、米・ブラッド・Ｈコックス厩舎・父イントゥミスチーフ）が、４連勝でＧ１初制覇。外から一完歩ごとにザプーマとの差を縮めて差し切った。

海外大手ブックメーカーのウィリアムヒルでレネゲイドは４・５倍で１番人気、コマンドメントは６倍で２番人気。ｂｅｔ３６５でもレネゲイドは５倍で１番人気、コマンドメントは６・５倍で２番人気。この日、前哨戦を制した２頭が１、２番人気の構図が形成されている。

登場している日本調教馬では、２８日の伏竜Ｓまで無傷３連勝のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）がウィリアムヒルで１１番人気タイ（２６倍）、ｂｅｔ３６５では６番人気タイ（１７倍）。

ＵＡＥダービー・Ｇ２（メイダン競馬場・ダート１９００メートル）を制したワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は現段階ではウィリアムヒルで１１番人気タイ（２６倍）、ｂｅｔ３６５では１３番人気タイ（２６倍）となっている。