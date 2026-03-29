元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子が２９日に自身のインスタグラムを更新し、「ＺＩＰ！」卒業前の旅行ロケのオフショットを披露した。

「卒業を前に 秩父・長瀞に日帰り旅行ロケに行って来ました」と、日本テレビ・水卜麻美アナウンサーのアカウントをタグ付けして書き出した陣内。「沢山食べて、沢山笑って…カメラが回っていないところでもずーっと喋ってました」とつづり、二人ともに笑顔にあふれた素敵な写真の数々を披露した。

そして、「この一年、水卜ちゃんから大きな影響を受けました」と一言。「彼女は、仕事が忙しいからこそ、少しの時間でも自分の時間を作って気分転換をして次の仕事に集中して臨む…」と⁣、水卜アナの“凄み”を間近に感じていた陣内。その“凄み”に感化され、自身も本を読んだり、旅行に行くようになったという。

また、陣内は最後に「『ミトちゃ〜ん、ありがと〜⁣ ４月からも画面からパワー送る〜』⁣」と、水卜アナにエールの言葉も送っている。

この投稿には「ステキなお二人」「みとちゃんも陣内さんもかわい〜い！」「楽しそうでよかったです」「良い出会い、大切にしたいですね」「これからも、ミトちゃんとデートしてくださいね」といったコメントが寄せられている。