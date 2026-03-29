「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）

昨年のダービー馬クロワデュノールが復活を期す。前走のジャパンＣは前半５Ｆ５７秒６のハイペースを４番手で追走。直線で後方組が一気に押し寄せるなか、懸命に脚を伸ばして４着に踏ん張った。凱旋門賞からの帰国初戦で、芝２４００メートルの世界レコードが飛び出す厳しい戦いを思えば、十分と言える内容だった。今季初戦へ向けては前走より中間の気配が良く、仕上がりも問題なし。最強と言われる４歳世代の王者が輝きを取り戻す。

１歳上のダービー馬、ダノンデサイルも負けてはいない。左回りコースでＧ１・２勝を挙げているが、右回りの有馬記念でも２年連続で３着。大型馬ながら器用な競馬が可能で、初の阪神内回りでも好走の可能性は高い。ドバイ遠征を取りやめた影響はなく、Ｇ１・３勝目へ視界は良好だ。

有馬記念で１３着に沈んだメイショウタバルは、地の利を生かして巻き返す。ここへ向けて先週までに栗東ＣＷで４本の時計を出し、乗り込み量は十分。高いなりに首を使った走りで好仕上がりを予感させる。昨年の宝塚記念を制した阪神内回りなら再びの逃走劇も。

念願のＧ１タイトルを狙うレーベンスティールも、栗東滞在で好気配を漂わせる。前走は好位から抜け出す横綱相撲で重賞５勝目をマーク。距離は１Ｆ延びるが、中山２２００メートルのＧ２を２勝しており対応に問題はない。４度目の挑戦でＧ１に手をかける。

ＡＪＣＣ制覇で改めて能力を見せつけたショウヘイ、小倉大賞典を最速上がりで突き抜けたタガノデュード、そして昨年の３、４着馬であるエコロヴァルツ＆ヨーホーレイクなども虎視たんたんと上位を狙っている。