「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」の意味は？量を調整したいときのやさしい依頼！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」の意味知ってる？

「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、量を調整したいときに使えるフレーズです！

「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。