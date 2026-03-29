「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」の意味は？量を調整したいときのやさしい依頼！【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」の意味知ってる？

「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、量を調整したいときに使えるフレーズです！

「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「少しだけ下さい」でした！

「少しだけ下さい」と伝えたい時は「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」は「少しだけ下さい」を意味する韓国語。

レストランなどで、ご飯をよそってもらうときに使えるフレーズです。

なにか欲しいときに言う「주세요（チュセヨ）」の前につく「조금만（チョグムマン）」が、「少しだけ」という意味を持ちます。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部