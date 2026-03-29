「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」の意味は？量を調整したいときのやさしい依頼！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」の意味知ってる？
「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、量を調整したいときに使えるフレーズです！
「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「少しだけ下さい」でした！
「少しだけ下さい」と伝えたい時は「조금만 주세요（チョグムマン チュセヨ）」は「少しだけ下さい」を意味する韓国語。
レストランなどで、ご飯をよそってもらうときに使えるフレーズです。
なにか欲しいときに言う「주세요（チュセヨ）」の前につく「조금만（チョグムマン）」が、「少しだけ」という意味を持ちます。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部