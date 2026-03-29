相葉雅紀が主役だと感じる「嵐の楽曲」ランキング！ 『青空の下、キミのとなり』を大差で超えた1位は？
2026年5月31日で活動を終了すると発表し、現在はラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中の嵐。国民的人気のアイドルグループとして、これまで多くの楽曲を発表してきました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、相葉雅紀さんにスポットを当てたランキングです。
それでは、「相葉雅紀が主役だと感じる嵐の楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。
【8位までの全ランキング結果を見る】
ポジティブでストレートなメッセージを感じられる作品で、相葉さんのイメージにぴったりな一曲。大ヒットを記録し、第85回ザテレビジョンドラマアカデミー賞ドラマソング賞を受賞しています。
回答者からは、「やはりドラマの印象が強い。曲調も相葉くんらしさがあってかわいくて好き」（30代女性／神奈川県）、「ドラマの主題歌はやっぱり印象がつよい」（40代女性／愛知県）、「さわやかで前向きな雰囲気で、相葉さんの明るくやさしいイメージにとても合っている」（20代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
せつなさやはかなさも感じさせる心温まるラヴソングで、ドラマの内容ともリンクして大ヒットを記録。ほっこりとする、小春日和のような幸福感を与えてくれる楽曲となり、こちらも相葉さんのイメージにあっている作品です。
回答者からは、「当時ハマっていたドラマの主題歌。毎回泣きながら見ていた」（30代女性／静岡県）、「ドラマの主題歌でこの曲を聴くと相葉くんを思い出すから」（30代女性／埼玉県）、「相葉くんの持つやさしさや温かさが全面に出ている曲だと思います」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、相葉雅紀さんにスポットを当てたランキングです。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：『青空の下、キミのとなり』／30票2位は『青空の下、キミのとなり』です。2015年5月13日に発売した通算46枚目のシングルで、相葉さんが主演を務めた月9ドラマ『ようこそ、わが家へ』（フジテレビ系）の主題歌となりました。
ポジティブでストレートなメッセージを感じられる作品で、相葉さんのイメージにぴったりな一曲。大ヒットを記録し、第85回ザテレビジョンドラマアカデミー賞ドラマソング賞を受賞しています。
回答者からは、「やはりドラマの印象が強い。曲調も相葉くんらしさがあってかわいくて好き」（30代女性／神奈川県）、「ドラマの主題歌はやっぱり印象がつよい」（40代女性／愛知県）、「さわやかで前向きな雰囲気で、相葉さんの明るくやさしいイメージにとても合っている」（20代女性／山形県）などの意見が寄せられました。
1位：『マイガール』／123票1位は『マイガール』でした。2009年11月11日に発売した通算28枚目のシングルで、相葉さんが主演を務めたドラマ『マイガール』（テレビ朝日系）の主題歌です。
せつなさやはかなさも感じさせる心温まるラヴソングで、ドラマの内容ともリンクして大ヒットを記録。ほっこりとする、小春日和のような幸福感を与えてくれる楽曲となり、こちらも相葉さんのイメージにあっている作品です。
回答者からは、「当時ハマっていたドラマの主題歌。毎回泣きながら見ていた」（30代女性／静岡県）、「ドラマの主題歌でこの曲を聴くと相葉くんを思い出すから」（30代女性／埼玉県）、「相葉くんの持つやさしさや温かさが全面に出ている曲だと思います」（40代男性／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)