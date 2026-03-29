【ひらがなクイズ】1分で回答してみよう！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは光の屈折が生み出す現象
日々の積み重ねや科学的な事実に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、事実を後世に残すための行いから、生活に欠かせない重さの単位、光の屈折が生み出す現象の呼び名まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□く
□□ぐらむ
しん□□う
ヒント：砂漠や海上で、光の屈折によって遠くの景色が実際とは違う場所に見える、幻想的な現象の名前は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きろく（記録）
きろぐらむ（キログラム）
しんきろう（蜃気楼）
過去の事実や競技のスコア、あるいは個人の思い出を確かな形にして残す「記録（きろく）」や、私たちの暮らしを支える質量の基準である「キログラム（きろぐらむ）」。そこへ、大気の影響で実際にはない景色が浮かび上がる「蜃気楼（しんきろう）」が並びました。歴史の保存から物理的な単位、そして自然が織りなす不思議な視覚現象まで、全く異なる分野の概念が共通の2つの音を軸に結びつくのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、事実を後世に残すための行いから、生活に欠かせない重さの単位、光の屈折が生み出す現象の呼び名まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ぐらむ
しん□□う
ヒント：砂漠や海上で、光の屈折によって遠くの景色が実際とは違う場所に見える、幻想的な現象の名前は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きろ正解は「きろ」でした。
▼解説
きろく（記録）
きろぐらむ（キログラム）
しんきろう（蜃気楼）
過去の事実や競技のスコア、あるいは個人の思い出を確かな形にして残す「記録（きろく）」や、私たちの暮らしを支える質量の基準である「キログラム（きろぐらむ）」。そこへ、大気の影響で実際にはない景色が浮かび上がる「蜃気楼（しんきろう）」が並びました。歴史の保存から物理的な単位、そして自然が織りなす不思議な視覚現象まで、全く異なる分野の概念が共通の2つの音を軸に結びつくのは面白い発見ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)