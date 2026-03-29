過去の出来事や数字を書き留めて残すことや世界中で使われる質量の基準など、3つの言葉に共通する「ひらがな2文字」は何でしょうか。歴史の重みや科学の不思議を思い浮かべながら、空白を埋める知的な楽しみを味わいましょう。

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日々の積み重ねや科学的な事実に隠れた「共通のパーツ」に注目して、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、事実を後世に残すための行いから、生活に欠かせない重さの単位、光の屈折が生み出す現象の呼び名まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□く
□□ぐらむ
しん□□う

ヒント：砂漠や海上で、光の屈折によって遠くの景色が実際とは違う場所に見える、幻想的な現象の名前は？

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正解：きろ

正解は「きろ」でした。

▼解説
きろく（記録）
きろぐらむ（キログラム）
しんきろう（蜃気楼）
過去の事実や競技のスコア、あるいは個人の思い出を確かな形にして残す「記録（きろく）」や、私たちの暮らしを支える質量の基準である「キログラム（きろぐらむ）」。そこへ、大気の影響で実際にはない景色が浮かび上がる「蜃気楼（しんきろう）」が並びました。歴史の保存から物理的な単位、そして自然が織りなす不思議な視覚現象まで、全く異なる分野の概念が共通の2つの音を軸に結びつくのは面白い発見ですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)