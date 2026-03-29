【2026年最新版】300人が選ぶ「デザインが良いと思う冷蔵庫メーカー」ランキング！ 2位「シャープ」、1位は？【専門家の解説も】
毎日使う家電だからこそ、絶対に失敗したくない冷蔵庫選び。最近では機能性だけでなく、キッチンの主役としての「美しさ」も重要な選定基準となっています。
各社が趣向を凝らしていますが、実際に多くのユーザーがデザイン性を高く評価しているのはどのメーカーなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「デザインが良いと思う冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家の安蔵さんに、それぞれのメーカーの特徴を解説していただきます。
【10位までの全ランキング結果を見る】
また、左右どちらからでも開閉できる「どっちもドア」はキッチンの動線を妨げず、インテリアにすっきりと馴染む設計が評価されています。
回答者にシャープを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「見た目がスッキリとオシャレなものが多いです」（40代女性／神奈川県）
「スタイリッシュで綺麗なデザインだから」（30代女性／石川県）
「シンプルでキッチンがおしゃれになる」（40代女性／富山県）
「ガラスドアなどスタイリッシュなモデルが多く、キッチンになじみやすいデザインが印象的。カラー展開も比較的豊富で、生活感を抑えられると感じます」（30代女性／秋田県）
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回答者にパナソニックを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「おしゃれなのでドラマでも使用されている」（30代女性／神奈川県）
「無駄のないシンプルなデザインで、操作パネルも見やすく、インテリアになじみやすい外観なので」（50代女性／愛知県）
「フラットな扉デザイン、取っ手の見えないスマートな外観、落ち着いた色展開が多い」（20代女性／千葉県）
「リビングに馴染みやすいおしゃれなデザインで色も暗い色や明るい色がありその人に合ったものを選べるから」（10代女性／青森県）
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安蔵：冷蔵庫はもはや単なる「食材を冷やす箱」ではなく、キッチンやリビングの質感を左右する「大型家具」としての役割も強まっています。今回のアンケート結果は、そのトレンドを象徴するものとなりました。
2位のシャープは、デザインと実用性の融合において独自の地位を築いています。
以前から定評のあるガラスドアによる光沢感に加え、奥行きを薄くした最新の「FiT63」シリーズに見られるように、日本の住環境に合わせたサイズ設計を「美しさ」として昇華させています。
左右どちらからも開けられる、シャープ独自の「どっちもドア」も、単なる便利機能にとどりません。左右対称のスマートな外観を維持しつつ、どのような間取りでも動線を邪魔せずインテリアになじむためユーザーから選ばれているのでしょう。
1位のパナソニックは、近年の“ノイズレス”な空間づくりを最も早く、かつ徹底して具現化してきたメーカーです。
支持を集めた最大の理由は、フラットで無駄を削ぎ落としたフォルムと、質感の高さにあります。デザイン性を追求した冷蔵庫の主流は「ガラスドア」でしたが、パナソニックは2025年に石目調デザインを採用した製品を発売し、新たなトレンドを生み出そうとしています。
両社に共通するのは、家電単体でのカッコよさだけでなく、「キッチン空間にどう調和するか」というトータルコーディネートの視点です。
マットな質感や落ち着いたカラー展開など、徹底して「生活感を抑える」ことに成功したメーカーが、現代の消費者の心をつかんでいることが浮き彫りになりました。
【安蔵 靖志プロフィール】
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
＜調査概要＞
・調査名：冷蔵庫に関するアンケート
・調査方法：インターネットアンケート
・調査期間：2026年2月20日
・調査対象：全国10〜70代の300人（女性：208人、男性：87人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)
各社が趣向を凝らしていますが、実際に多くのユーザーがデザイン性を高く評価しているのはどのメーカーなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年2月20日に実施したアンケートから、「デザインが良いと思う冷蔵庫メーカー」の結果を紹介。家電の最新トレンドに詳しい専門家の安蔵さんに、それぞれのメーカーの特徴を解説していただきます。
2位：シャープ ／ 60票シャープの冷蔵庫は、美しい光沢感を持つ「ガラスドアデザイン」や「奥行き薄型FiT63シリーズ」など、スタイリッシュな外観が強みです。
また、左右どちらからでも開閉できる「どっちもドア」はキッチンの動線を妨げず、インテリアにすっきりと馴染む設計が評価されています。
回答者にシャープを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「見た目がスッキリとオシャレなものが多いです」（40代女性／神奈川県）
「スタイリッシュで綺麗なデザインだから」（30代女性／石川県）
「シンプルでキッチンがおしゃれになる」（40代女性／富山県）
「ガラスドアなどスタイリッシュなモデルが多く、キッチンになじみやすいデザインが印象的。カラー展開も比較的豊富で、生活感を抑えられると感じます」（30代女性／秋田県）
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1位：パナソニック ／ 155票パナソニックの冷蔵庫は、フラットで無駄のないシンプルなデザインが特徴です。空間にすっきりと収まる「奥行うす型」のモデルが充実しており、キッチンのインテリアに調和する洗練されたフォルムで人気を集めています。
回答者にパナソニックを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「おしゃれなのでドラマでも使用されている」（30代女性／神奈川県）
「無駄のないシンプルなデザインで、操作パネルも見やすく、インテリアになじみやすい外観なので」（50代女性／愛知県）
「フラットな扉デザイン、取っ手の見えないスマートな外観、落ち着いた色展開が多い」（20代女性／千葉県）
「リビングに馴染みやすいおしゃれなデザインで色も暗い色や明るい色がありその人に合ったものを選べるから」（10代女性／青森県）
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専門家の解説1位、2位に選ばれた「パナソニック」「シャープ」について、家電ガイドの安蔵さんにお聞きしました。
安蔵：冷蔵庫はもはや単なる「食材を冷やす箱」ではなく、キッチンやリビングの質感を左右する「大型家具」としての役割も強まっています。今回のアンケート結果は、そのトレンドを象徴するものとなりました。
2位のシャープは、デザインと実用性の融合において独自の地位を築いています。
以前から定評のあるガラスドアによる光沢感に加え、奥行きを薄くした最新の「FiT63」シリーズに見られるように、日本の住環境に合わせたサイズ設計を「美しさ」として昇華させています。
左右どちらからも開けられる、シャープ独自の「どっちもドア」も、単なる便利機能にとどりません。左右対称のスマートな外観を維持しつつ、どのような間取りでも動線を邪魔せずインテリアになじむためユーザーから選ばれているのでしょう。
1位のパナソニックは、近年の“ノイズレス”な空間づくりを最も早く、かつ徹底して具現化してきたメーカーです。
支持を集めた最大の理由は、フラットで無駄を削ぎ落としたフォルムと、質感の高さにあります。デザイン性を追求した冷蔵庫の主流は「ガラスドア」でしたが、パナソニックは2025年に石目調デザインを採用した製品を発売し、新たなトレンドを生み出そうとしています。
両社に共通するのは、家電単体でのカッコよさだけでなく、「キッチン空間にどう調和するか」というトータルコーディネートの視点です。
マットな質感や落ち着いたカラー展開など、徹底して「生活感を抑える」ことに成功したメーカーが、現代の消費者の心をつかんでいることが浮き彫りになりました。
【安蔵 靖志プロフィール】
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
＜調査概要＞
・調査名：冷蔵庫に関するアンケート
・調査方法：インターネットアンケート
・調査期間：2026年2月20日
・調査対象：全国10〜70代の300人（女性：208人、男性：87人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)