立憲民主党は２９日、党本部で党大会を開き、２０２６年度の活動方針を決定した。

中道改革連合に合流する判断時期については、原案にあった「来年６月めど」の記述を削除し、明示しなかった。来年春の統一地方選は独自候補を擁立する方針で、合流の先行きは不透明感を増している。

先の衆院選は、立民、公明両党の衆院議員が中道改革を結成して臨んだが、惨敗を喫した。活動方針では、立民と中道改革の考え方に違いが生じ、「支持者の納得と理解を十分に得られなかった」と総括した。比例選で公明出身者が名簿上位で処遇され、立民支持層の「忌避感や不信感を強めた」とも指摘した。

今後の党運営では、統一選で独自候補を積極的に擁立するとし、「１人でも多くの仲間の当選につなげる」と明記した。

水岡代表は党大会後の記者会見で、合流について「どっちつかずの活動方針になっている」と自嘲気味に語った。立民執行部は当初、２８年参院選の１年前となる「２７年６月をめどに結論を得る」と記した原案を地方議員らに示していた。だが、東日本大震災の被災３県では、２７年６月以降も地方選が続くことなどから反対論が相次ぎ、「丁寧な党内議論を行い、整理を進める」との表現にとどめた。

来賓として出席した公明の竹谷代表はあいさつで、「統一選、参院選を３党で勝利し、次の衆院選で政権を担う」と表明した。公明は次期参院選までの合流も視野に入れるが、立民内では慎重論が根強い。

もっとも、衆院議員が離党したことで、立民の党財政は厳しい状況だ。党の２６年度予算は、収入が前年度比３８・６％減の約８２億円となった。前年度からの繰越金が約４１億円を占める。党大会では、都道府県連や国会議員総支部への交付金、職員の人件費を削減するほか、ＳＮＳ用の動画撮影なども外部発注せず、自前で行う方針を決めた。

水岡氏はこの日の記者会見で「職員給与にも手をつけ、大変恥ずかしいが、緊急事態だ」と釈明した。