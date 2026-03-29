NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第12回「小谷城の再会」では、小谷城を訪ねる信長（小栗旬）と市（宮粼あおい）の再会をはじめ、様々な“再会”が描かれる。藤吉郎（池松壮亮）と寧々（浜辺美波）、そして小一郎（仲野太賀）と後の正妻となる慶（吉岡里帆）も、この回の中で再会を果たすこととなる。

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市が浅井に嫁いでから、初めて小谷城に赴いた信長。しかし、そんな兄に対して市は他人行儀だ。一度も顔を見せず、手紙の返事もよこさなかった兄へのささやかな意趣返しである。そんな兄妹の“大戦”になることを見越してか、信長は小一郎と藤吉郎という“猿2匹”を連れて来ていた。彼らを見て「これはいい土産じゃ」と市にようやく笑みが戻る。市を見事に“調略”した信長たちの勝ちといったところか。負けを認めた市は、「兄上を許す気になったら」と約束していた通り、娘の茶々を抱いて現れる。

市の母としての姿に一同が和む中、信長は血塗られた自身の汚れた手で茶々を抱くのを拒み、代わりに守刀を授けた。そして、信長の代わりに茶々を抱いたのが他でもない藤吉郎だった。語りでも触れられた通り、茶々（後の淀殿）はやがて自身の“仇”である秀吉の側室となり、豊臣家を滅亡へと導く悪女となる。この赤子との接触が藤吉郎と茶々の最初の出会いであり、やがて訪れる数奇な再会を視聴者に強く想像させる名シーンだった。

一方で、藤吉郎と寧々の再会は気まずく、切ないものとなった。京都奉行に抜擢された藤吉郎は、連歌の会や蹴鞠で公家から嘲笑され、信長からは容赦ない出陣命令が下される多忙な日々を過ごしていた。そんな藤吉郎が英気を養っていたのが、京での女遊びだった。しかし、その噂は隣の屋敷に住む利家（大東駿介）からまつ（菅井友香）へ、そして寧々へとしっかりと伝わっていたのだ。

久しぶりに帰還した兄弟を家族は温かく出迎えるが、寧々だけは表情が浮かない。女遊びについて弁明し許しを請う藤吉郎に、寧々は「毒を盛った」と嘘をつく。死を覚悟した藤吉郎の口から出たのは、紛れもない寧々への愛情だった。愛を確かめ合う2人だが、「遊びではなく、本当によき女子が現れたら、その時は致し方ありませぬ……私には子はできぬやもしれませぬから。その時はどうぞご遠慮なく」と気丈に振る舞う寧々を、藤吉郎は「ええのじゃ。わしはそなたがおればええのじゃ」と後ろから抱きしめる。

先に記した通り、茶々は後に秀吉の側室となって世継ぎの秀頼を産み、正妻である寧々を脅かすほどの威勢を誇るようになっていく。『豊臣兄弟！』は兄弟を軸にして様々な対立構造が描かれているが、序盤のこの段階ですでに、寧々と茶々による未来の真の“大戦”が示唆されている構成は見事としか言いようがない。

小一郎は、それぞれに夫婦となった家族の面々をじっと見つめていた。小一郎の胸には、今も亡き直（白石聖）がいる。そんな小一郎の秘めた思いに、母・なか（坂井真紀）は気づいていた。

そんな折、信長から呼び出された小一郎は「お主、嫁をとれ」と命じられる。そこにやって来たのは、安藤守就（田中哲司）の娘・慶だ。実は直の墓参りの帰りに小一郎は一度慶とすれ違っており、これが2度目の運命の再会となる。小一郎もまた、慶の美しい風貌に目を奪われているように見えた。

半兵衛（菅田将暉）の初登場回を思い出させる出演シーンの短さで、本格的な活躍は次週に持ち越しといったところだが、一言も発せずとも慶を演じる吉岡里帆のミステリアスな雰囲気がすでに画面から放たれていた。映画『泣く子はいねぇが』以来の再共演となる仲野太賀と吉岡里帆が、ここからどのような新たな夫婦像を紡いでいくのか。（文＝渡辺彰浩）