GK野澤大志ブランドンがクラブ月間MVP!! 3月3試合2失点にPK1セーブ
アントワープは28日、GK野澤大志ブランドンがクラブの3月度月間MVPに選出されたことを発表した。
野澤はアントワープに今季加入し、昨年10月の第10節以降は全試合でゴールを守っている。3月は3試合を行って合計2失点の2分け1敗。1-1で引き分けた15日のS・リエージュ戦ではPKを止めていた。
チームは10位でレギュラーシーズンを終え、国際Aマッチウィーク明けからUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うプレーオフ2に臨む。
なおMF綱島悠斗も8試合連続のフル出場で主軸の一人になっている。
野澤はアントワープに今季加入し、昨年10月の第10節以降は全試合でゴールを守っている。3月は3試合を行って合計2失点の2分け1敗。1-1で引き分けた15日のS・リエージュ戦ではPKを止めていた。
チームは10位でレギュラーシーズンを終え、国際Aマッチウィーク明けからUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うプレーオフ2に臨む。
なおMF綱島悠斗も8試合連続のフル出場で主軸の一人になっている。