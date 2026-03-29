重低音のクラブ音楽に乗せて「戦争反対」と訴える参加者ら＝２９日午後、新宿駅前

米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事行動から１カ月余り。国際法違反の先制攻撃に踏み切ったトランプ米大統領と、攻撃への評価を避ける高市早苗首相に反対する抗議集会が２９日、東京・新宿駅前で開かれた。ミュージシャンらが主催し、大勢の市民らが参加。重低音の音楽に乗せて「ＮＯ ＷＡＲ」「トランプ辞めろ」「高市辞めろ」と声を上げた。

米国では「ＮＯ ＫＩＮＧＳ（王様はいらない）」をスローガンにした「反トランプ」デモが拡大。イラン攻撃や強硬な移民摘発、マイノリティーの権利侵害を辞さない政権への批判が増幅している。日本では大統領に「世界で平和と繁栄をもたらすのはドナルドだけだ」「最強のバディだと確信」などと礼賛する高市首相への抗議も繰り広げられている。

この日の集会は「ＤＲＯＰ ＢＡＳＳ ＮＯＴ ＢＯＭＢＳ（爆弾ではなく重低音を）」と銘打ち、国内外で活躍するＤＪらによるグループ「プロテストレイブ」などが企画した。米国追従で夫婦別姓などを否定する政治姿勢を批判し、中心メンバーのＤＪ・Ｍａｒｓ８９さん（３６）は「傍若無人に戦争を進めて多くの命を奪ったトランプにこびへつらう首相の態度は許せない。政権支持率は高いが、反対の声があることを届けたい」と訴える。

参加した俳優の宍戸開さん（５９）は「諸外国との調和に基づいた外交こそが平和を築く。その礎が戦争をしないと決めた憲法９条だ。この先の世代にも平和な社会を残したい」。１歳児の母で会社員の清時茉莉華さん（３１）は緊迫する中東情勢に触れ、「医療品や生活用品などの値上げや不足につながれば、多くの人々の生命に関わる。戦争への危機を感じている人がこれだけいることが政府に伝わってほしい」と話した。