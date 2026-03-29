紫 今が、新曲「New Walk」を 4月8日(水)0:00 に配信リリースすることが決定した。SpotifyおよびApple Musicでの事前登録がスタートし、ジャケットも公開された。

「New Walk」は、4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始となるTVアニメ 『左ききのエレン』のエンディングテーマ。

▲「New Walk」ジャケット

TVアニメ「左ききのエレン」は、自らの才能の限界に苦しみながらも“何か”になる事を夢見る凡人・光一と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレンを描いた作品となっている。紫 今は新曲「New Walk」を、「芸術に全てを捧げ、孤独と闘い続けたエレンの人生、そして選ばなかった人生すらも、肯定し、愛する、回顧展のような曲」と語っている。

紫 今は本楽曲をひっさげ、4月5日(日)には＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞への出演も決まっている。

■「New Walk」

2026年4月8日 (水) 配信スタート

事前予約URL https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk_

TVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマ

■TVアニメ『左ききのエレン』 ・地上波放送

4月7日(火)深夜 24時〜テレ東系列にて放送開始 ・ストーリー

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

◾️＜Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026＞ 2026年

9月26日（土）大阪・Yogibo META VALLEY

OPEN 17:00 / START 18:00

9月27日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’

OPEN 16:15 / START 17:00

10月5日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00 ＜チケット価格＞

オールスタンディング：\5,500

※消費税込

※ドリンク代別

※未就学児入場不可 ＜2MAN TOUR「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」来場者先行＞

受付期間：3月21日（土）21:00〜3月31日（火）23:59

※「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」に来場された方全員対象

※お一人様4枚まで申し込み可

◾️ライブ出演情報 ◆＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞

出演日程：2026年4月5日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ◆＜18th Seoul Jazz Festival 2026＞

開催日：5月24日（日）韓国OLYMPIC PARK

出演：紫 今