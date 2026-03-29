紫 今、アニメ『左ききのエレン』EDテーマ「New Walk」を配信リリース
紫 今が、新曲「New Walk」を 4月8日(水)0:00 に配信リリースすることが決定した。SpotifyおよびApple Musicでの事前登録がスタートし、ジャケットも公開された。
「New Walk」は、4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始となるTVアニメ 『左ききのエレン』のエンディングテーマ。
TVアニメ「左ききのエレン」は、自らの才能の限界に苦しみながらも“何か”になる事を夢見る凡人・光一と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレンを描いた作品となっている。紫 今は新曲「New Walk」を、「芸術に全てを捧げ、孤独と闘い続けたエレンの人生、そして選ばなかった人生すらも、肯定し、愛する、回顧展のような曲」と語っている。
紫 今は本楽曲をひっさげ、4月5日(日)には＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞への出演も決まっている。
■「New Walk」
2026年4月8日 (水) 配信スタート
事前予約URL https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk_
TVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマ
■TVアニメ『左ききのエレン』
・地上波放送
4月7日(火)深夜 24時〜テレ東系列にて放送開始
・ストーリー
高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。
いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。
◾️＜Mulasaki Ima ONE MAN TOUR 2026＞
2026年
9月26日（土）大阪・Yogibo META VALLEY
OPEN 17:00 / START 18:00
9月27日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’
OPEN 16:15 / START 17:00
10月5日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
＜チケット価格＞
オールスタンディング：\5,500
※消費税込
※ドリンク代別
※未就学児入場不可
＜2MAN TOUR「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」来場者先行＞
受付期間：3月21日（土）21:00〜3月31日（火）23:59
※「MULASAKI IMA presents.【MICELLE】」に来場された方全員対象
※お一人様4枚まで申し込み可
◾️ライブ出演情報
◆＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞
出演日程：2026年4月5日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
◆＜18th Seoul Jazz Festival 2026＞
開催日：5月24日（日）韓国OLYMPIC PARK
出演：紫 今
関連リンク
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