昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が２９日までにＳＮＳを更新。人生初のママ会の様子が話題になっている。

自身のインスタグラムに「初めての、ママ会！」と書き出すと、「ひるおび ノラさんに誘っていただき楽しみにしてたランチ会！ 先輩ママにいろいろ教えてもらえて大丈夫だよ！と言ってもらえると魔法みたい！元気になりました つぎは双子も連れて行きたい！」とＴＢＳ系情報番組「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に出演しているメンバーでランチしたことを報告。お笑いタレントの平野ノラや女優でタレントの岡田結実、皆川玲奈アナらとのママ会の様子を公開した。

最後に「みなさんはママ会したりしてますか？ いつかインスタのみなさまともリアルママ会やりたいなあ！」とファンへ問いかけ、ハッシュタグとともに投稿した。

この投稿に「楽しそうなママ会 いろんなこと、発散してくださいね〜」「ステキ 子どもがもう少しで４歳になりますが、０歳から保育園なのもありママ友が１人もいないのでママ会に憧れています しょこたん主催で開催をお願いします！」「しょこたんめちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。