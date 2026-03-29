人生初のママ会の様子が話題。中川翔子のインスタグラム（＠ｓｈｏｋｏ５５ｍｍｔｓ）より

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　昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が２９日までにＳＮＳを更新。人生初のママ会の様子が話題になっている。

　自身のインスタグラムに「初めての、ママ会！」と書き出すと、「ひるおび　ノラさんに誘っていただき楽しみにしてたランチ会！　先輩ママにいろいろ教えてもらえて大丈夫だよ！と言ってもらえると魔法みたい！元気になりました　つぎは双子も連れて行きたい！」とＴＢＳ系情報番組「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に出演しているメンバーでランチしたことを報告。お笑いタレントの平野ノラや女優でタレントの岡田結実、皆川玲奈アナらとのママ会の様子を公開した。

　最後に「みなさんはママ会したりしてますか？　いつかインスタのみなさまともリアルママ会やりたいなあ！」とファンへ問いかけ、ハッシュタグとともに投稿した。

　この投稿に「楽しそうなママ会　いろんなこと、発散してくださいね〜」「ステキ　子どもがもう少しで４歳になりますが、０歳から保育園なのもありママ友が１人もいないのでママ会に憧れています　しょこたん主催で開催をお願いします！」「しょこたんめちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。