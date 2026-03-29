第７０回大阪杯・Ｇ１は４月５日、阪神競馬場の芝２０００メートルで行われる。

クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がここから始動する。昨年は日本ダービーを完勝し、フランスに遠征。凱旋門賞は馬場が悪くて大敗してしまったが、あれが実力ではない。ジャパンカップでは瞬発力勝負でやや見劣った感じがあるものの、４着なら一定の評価ができる。放牧を挟んで調整しているが、帰厩後の動きも本来の迫力を感じるもので、状態はここに来て上がってきている。ホープフルステークスや皐月賞のレースぶりから、内回りの阪神２０００メートルも悪くない舞台。ここで国内最強の座を狙う。

レーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は前走の中山記念を制し、Ｇ２・４勝目を挙げた。前走時からハミを替えた効果で折り合いがスムーズに付くようになったことが大きい。栗東に滞在して気配も良く、１週前追い切りもかなり良かった。これまでのＧ１では結果が出ていないが、全てかみ合えば通用する力がある。

ショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は前走のアメリカジョッキークラブカップを文句ない勝ち方で制した。昨年の日本ダービー３着馬だが、４歳を迎えて本格化してきた印象。距離も２０００メートルあたりがベストの感があり、ダービーの差を逆転する可能性を秘めている。

メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、昨年の宝塚記念を逃げ切って快勝。有馬記念は難しい展開になってしまってラストで失速したが、気分良く走れれば強いタイプ。阪神コースは３戦３勝と相性抜群で、すんなり先手を取れれば逃げ切りも。

セイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、前走の中山記念では１番人気を裏切る形となったが、道中での落鉄も影響した。気難しい馬で、外から来られるとやめてしまうところがあり、前走もすぐに息が入っていた。外枠から圧勝したエプソムカップのように、もまれない競馬でもう一度見てみたい。