◇セ・リーグ 巨人6―12阪神（2026年3月29日 東京ドーム）

巨人の大勢投手（26）が、31日からの中日3連戦（バンテリンドーム）から1軍同行する見通しとなった。

試合後、村田バッテリーチーフコーチは「準備はできていると聞いているので、その方向で考えようと思っています」と明かした。大勢はWBCに出場した影響で開幕メンバーから外れ、28日のファーム・リーグの日本ハム戦で調整登板し、1回無安打無失点だった。

一方で、村田コーチは「我々も（28日に）投げて今日（29日）で、明日（30日）まで様子を見たいので、登録されると断言はできないところはあります。明日にいい話ができれば名古屋で登録することはチームとしては喜ばしいこと。様子見て、本人の感覚が良ければ先に進むという形になると思います」と説明。30日に再度、コンディションを確認した上で、出場選手登録するかどうかを判断する形になりそうだ。

また、キューバ代表としてWBCに出場した守護神・マルティネスはこの日にライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、村田コーチは「順調であることは確認できた」と評価。今後について「もしかしたら、もう一度ライブBPかもしれないし、ファームで投げるかもしれない。明日の様子を見た上でゲームに入っていくのか、ファームでの登板が必要なのか、ブルペンでの調整でいいのかというのは大勢同様、過程を見たい」と語った。