【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字はを当ててみよう！ ヒントは「美しい様子」や「完売の状態」
多種多様な言葉たちの「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、目を見張るような美しさを表す言葉から、作業の後に残る小さな破片、さらには在庫がなくなった状況や、刃物の性能を指す表現まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□い
□□はし
うり□□
□□あじ
ヒント：目当ての商品が全て購入されてしまい、棚に在庫が一つも残っていない状態を指す言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
きれい（綺麗）
きれはし（切れ端）
うりきれ（売り切れ）
きれあじ（切れ味）
清らかで整った美しさを表す「綺麗（きれい）」や、裁断した後に残る「切れ端（きれはし）」。商売の活況を物語る「売り切れ（うりきれ）」や、鋭さを表す「切れ味（きれあじ）」。美しさの描写から、作業の痕跡、そして実務的な状況や機能美まで、日本語が持つ豊かな表現の幅を体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、目を見張るような美しさを表す言葉から、作業の後に残る小さな破片、さらには在庫がなくなった状況や、刃物の性能を指す表現まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□はし
うり□□
□□あじ
ヒント：目当ての商品が全て購入されてしまい、棚に在庫が一つも残っていない状態を指す言葉は？
答えを見る
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正解：きれ正解は「きれ」でした。
▼解説
きれい（綺麗）
きれはし（切れ端）
うりきれ（売り切れ）
きれあじ（切れ味）
清らかで整った美しさを表す「綺麗（きれい）」や、裁断した後に残る「切れ端（きれはし）」。商売の活況を物語る「売り切れ（うりきれ）」や、鋭さを表す「切れ味（きれあじ）」。美しさの描写から、作業の痕跡、そして実務的な状況や機能美まで、日本語が持つ豊かな表現の幅を体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)