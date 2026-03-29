「成長したねぇぇ笑 」二宮和也、嵐メンバー全員分の“お揃い”お土産を披露！ 「胸がジーンとしてしまう」
俳優の二宮和也さんは3月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。嵐のメンバー全員分を購入したというWBCのお土産を披露しました。
【写真】二宮和也、嵐メンバー“お揃い”のお土産
この投稿にコメントでは「5人でオソロっちしてるとこ見たいな！」「お揃いのブレスレットしてたの思い出したわ」「本当に胸がジーンとしてしまう…」「コンサートでお揃い楽しみにしてます」「前回の反省が活かされてるのじわる」「成長したねぇぇ笑 」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】二宮和也、嵐メンバー“お揃い”のお土産
「成長したねぇぇ笑 」二宮さんは「そうそう。WBCでお土産(嵐のね)を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑 オソロっちだぜぇぇ」とつづり、1枚の写真を投稿。嵐のメンバー5人全員分を購入したという「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」のロゴの入った黒いキャップ帽を披露しています。
「最高のスペシャルサポーターでした」Netflixの「2026 WBCスペシャルサポーター」として、マイアミでの決勝戦現地中継まで務め上げた二宮さん。18日の投稿では「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます ただ、拙いMCになってしまった事は 申し訳ありません 精進します！！！」とつづり、ファンからは「冷静に観ても、とても、素敵なMCだったよ」「最高のスペシャルサポーターでした」「関われた喜びと悔しさの両方が伝わってきます」「安定した進行で安心感ありましたよー」と称賛の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)