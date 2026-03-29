３月末で日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサーが、ＭＣを務めていた同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の卒業ショットを披露した。

２９日までに更新したインスタグラムに「新人でＳＨＯＷＢＩＺコーナーを担当してから、ヒデさんの隣に立つこと、ＭＣになることが夢でした」と振り返ると、続けて「毎週スタジオに行くのが楽しみで仕方なくて、製作陣、出演者含めて、全員が楽しんで番組を作っている、まるで一つの家族みたいな番組」と記した。最後に「とっても大切にしていただきました。 離れることがとっても寂しいです」と胸の内をつづった。

岩田アナは共演したタレントの中山秀征と同じく番組を卒業する佐藤梨那アナと「シューイチ」ポーズをするショットをはじめ、番組共演者との写真を公開した。

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岩田アナは慶大卒業後の２０１８年に入社し、わずか半年後から「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後８時）の進行に抜てき。所ジョージ、ビートたけしの２人の大御所に挟まれながらも、物怖じしない進行や愛らしい笑顔でお茶の間に親しまれてきた。「シューイチ」（土曜・前５時５５分、日曜・前７時半）の日曜ＭＣなど、現在３本のレギュラー番組を担当し“次期エースアナ”との呼び声も高かった。