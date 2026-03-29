mintヘアケアがフルリニューアル♡夏の不快感を一掃する爽快シリーズ

暑さや汗による不快感が気になる季節にぴったりなヘアケアが登場♡人気ブランドmintがフルリニューアルし、猛暑の夏を快適に過ごすための新シリーズとして生まれ変わりました。冷感だけでなく、ニオイや皮脂、紫外線ケアまでトータルにサポート。自分に合った“クール感”を選べるラインナップで、夏のヘアケアをもっと心地よく楽しめます♪

夏の悩みに応える進化した処方

今回のリニューアルでは、「暑さ・ニオイ・皮脂・紫外線」に着目した総合ケアを実現。メントールに加え、冷感が持続するPHYSCOOL®︎※1を採用し、キレのある爽快感をプラスしています。

さらに洗浄力とのバランスを追求することで、頭皮環境を整えながら心地よい使用感を実現。気分までリフレッシュできる夏に欠かせないケアアイテムです。

※1「PHYSCOOL®︎」はヴェ・マン・フィス香料の登録商標です。

INNISFREE新作シートマスク登場♡PDRN配合で叶える次世代美肌ケア

用途別で選べる豊富なラインナップ

ミント シャンプー フローズンインパクト



価格：275mL1,980円（税込）

ミント史上No.1※2のクール感。ベタつきやニオイをしっかりオフ。

ミント シャンプー フローズンリフレッシュ



価格：275mL1,980円（税込）

クール感と指通りの良さを両立した使いやすいタイプ。

ミント シャンプー 薬用マイルドクリア【医薬部外品】



価格：275mL1,980円（税込）

抗炎症成分配合で、やさしい洗い心地。親子でも使える処方。

ミント マスク マイルドリフレッシュ



価格：230g1,980円（税込）

ドライヤー時間短縮をサポートし、さらさら髪へ。

ミント アイスリセットUV



価格：60g1,760円（税込）

ヘアスプレー＆日焼け止めとして使える多機能アイテム。

※2 アリミノ製品において

心地よさと機能性を両立

軽やかな使い心地でありながら、しっかりとしたケア効果を実感できるのが魅力。頭皮のベタつきやニオイを抑えつつ、髪の質感やまとまりにもこだわった設計で、日常使いしやすいアイテムばかり。

シーンや気分に合わせて選べるので、夏のライフスタイルに合わせた使い分けが可能です。

夏のヘアケアを快適にアップデート♡

猛暑が続く現代だからこそ、快適なヘアケア選びが重要に。mintの新シリーズは、爽快感と機能性を兼ね備え、毎日のケアをより心地よい時間に変えてくれます♡

自分にぴったりのアイテムを選んで、暑い季節でも軽やかに過ごせる美髪習慣を始めてみてはいかがでしょうか♪