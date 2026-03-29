準決勝２試合が行われ、決勝の顔合わせは智弁学園（奈良）―大阪桐蔭（大阪）に決まった。

大阪桐蔭は専大松戸（千葉）に競り勝ち、優勝した２２年以来の決勝で４年ぶり５度目の頂点を狙う。決勝は３１日に行われる予定。

大阪桐蔭３−２専大松戸

大阪桐蔭が接戦を制した。八回、二塁打の藤田を犠打で進め、内野ゴロの間に決勝点を奪った。専大松戸は２度追いつく粘りを見せたが、あと一歩及ばず。

「強攻」が重圧に

選択は、強攻だった。

同点の八回一死三塁。大阪桐蔭の西谷監督は「カウントによってはスクイズもあるけど、打たせようと思った」と７番岡安にかけた。

打席の岡安は、自分の調子を冷静に見極めていた。「最近ゴロが多い。今の状態じゃフライでの１点は難しい。前進守備の間を抜いていこう」。サインは打ったら自動的にスタートする「ゴロゴー」。三塁走者の藤田も心の準備をしていた。「一歩目に集中して守備にプレッシャーをかける」

１ボールからの直球を、岡安がフルスイングした。大きく弾んだ打球が、前進守備の二塁・宮尾の左へ。「ショートバウンドで捕らないとホームに間に合わない」と判断した宮尾が懸命にダッシュした。しかし、ボールが手につかず、本塁には投げられない（記録は二ゴロ）。決勝点が入った。

宮尾は「大阪桐蔭の打球は他のチームに比べて速い」と感じていた。「落ち着いて守ろうとは思ったけど、攻めた結果が失点に結びついた」。強攻は、相手守備に重圧をかける選択だった。

低反発バットの対応に苦しみ、昨年は甲子園から遠ざかった大阪桐蔭。粗削りだがパワフルな打線を引っ提げ、春の決勝に戻ってきた。（小石川弘幸）

２年生、攻守躍動

専大松戸の２年生苅部が攻守で躍動した。三塁の守備では五回、フェンス際の難しい飛球を「気合で捕りに行った」と好捕。カメラ席の柵に足をぶつけて転倒してもボールを放さなかった。７番打者としては１点を追う八回、初戦で完封した同学年の大阪桐蔭・川本の速球をとらえ、左翼フェンス際まで運ぶ同点二塁打を放った。苅部は「夏につながる戦いができた」と胸を張った。

大阪桐蔭・西谷監督「（昨年は春夏とも甲子園を逃し）２年分頑張ろう、日本一になろう、と毎日毎日子どもたちと言い合ってきた。最後まで粘り抜く」

専大松戸・持丸監督「４強の中でうちだけ甲子園の優勝経験がなかった。ボールを捕れるところで捕れなかったり、捕れないようなボールを捕られたりした」