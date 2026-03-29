専用デザインで際立つスポーティな内外装

2026年2月4日、フォルクスワーゲンの英国法人は商用バン「トランスポーター」に最上級グレードとなる「スポーツライン」を追加しました。

もともとトランスポーターは、商用モデルでありながら洗練されたデザイン性の高さで支持を集めてきたモデルですが、このスポーツラインはそうした魅力をさらに押し広げ、より強い存在感を放つ仕様として仕上げられています。

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トランスポーターは1950年に初代「T1」が登場して以来、長い歴史を持つフォルクスワーゲンの代表的な商用バンシリーズです。

リアエンジンレイアウトを採用した初期モデルから、時代に合わせて構造やパッケージングを大きく進化させながら世代交代を重ねてきました。

1967年に登場した「T2」は信頼性と実用性の高さで世界的な評価を確立し、その後も改良を重ねながら長期にわたり生産が続けられました。

1979年の「T3」、1990年の「T4」ではフロントエンジン化や前輪駆動化といった大きな転換が図られ、トランスポーターという名称が広く浸透したのもこの頃からです。

以降も「T5」「T6」と進化を続け、現行モデルとなる「T7」は2022年に登場し、最新のプラットフォームと電動化技術を取り入れた世代へと移行しています。

現行T7のボディサイズは、標準仕様で全長5050mm×全幅2032mm×全高1903mmと、トヨタの人気ミニバン「アルファード」よりも大きなサイズ感です。

都市部での取り回しに配慮されたバランスとなっており、ホイールベースの違いやルーフ形状のバリエーションによって用途に応じた仕様が選択可能です。

広大な荷室を確保したバン仕様に加え、乗員輸送を想定したKombiやシャトル系モデルなども用意されており、商用から乗用まで幅広いニーズに対応します。

パワートレインは主力となる2リッターディーゼルエンジンに加え、環境性能を重視したプラグインハイブリッドや完全電動のBEVも設定され、欧州市場の規制やユーザーの用途に合わせた選択肢が用意されている点も特徴です。

そうした実用性重視のモデルに対し、スポーツラインは明確にスタイルと存在感を強化した派生グレードとして位置付けられています。

エクステリアでは、専用デザインのフロントバンパーとリアバンパーに加え、サイドスカートやリアスポイラーといったエアロパーツを装着することで、標準モデルとは一線を画すスポーティなシルエットを形成。

フロントグリルやドアミラーカバーにはグロスブラック仕上げが採用され、コントラストの効いた精悍な表情を演出しています。

足元には大径の専用アルミホイールが装着され、視覚的な安定感と迫力を高めている点も見逃せません。

さらに、専用スプリングの採用により車高は約29mmローダウンされており、単なるドレスアップにとどまらず、重心を低く見せることでワイド＆ローのスタンスを強調しています。

これにより、商用バン特有の背の高いシルエットを感じさせない、より乗用車的でダイナミックな印象が与えられています。

インテリアに目を向けると、「Sportline」のロゴが入ったエコレザー製スポーツシートやヒーター機能付きのレザーステアリングホイールが採用されるなど、外観に呼応したスポーティかつ上質な空間が演出されています。

シートレイアウトは用途に応じて複数の仕様が用意されており、2列シートの商用仕様に加え、乗用ユースを想定した5人乗りのKombi仕様なども選択可能です。

専用フロアマットやブラック加飾のインテリアパネルも装備され、商用車ベースでありながら乗用車としての満足度も高められています。

さらに、初代T1の誕生75周年を記念した特別仕様車「スポーツライン75スペシャルエディション」も設定されており、限定75台という希少性に加え、モスグリーンの専用ボディカラーや特別内装、専用ロゴ入りミラーキャップなどが与えられることで、コレクターズアイテムとしての価値も備えています。

このようにトランスポーター スポーツラインは、従来の商用バンの枠を超え、デザイン性や個性を重視するユーザーに向けたモデルとして仕上げられています。

日本市場では現時点で導入されていないものの、もし展開されれば、そのスタイリングとキャラクターの強さから、趣味性の高いユーザー層を中心に注目を集める存在となる可能性は十分にあるといえるでしょう。



なお、価格は英国市場において6万2752ポンド（約1335万円 ※2026年3月下旬時点）からとシリーズの中でも明確に上位に位置する価格帯となっており、同年4月より注文受付が開始される予定となっています。