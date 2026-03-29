＜独身義妹よ、ナゼ来る？＞断ってきた娘「別に興味ないし…」えッ！？【第9話まんが：義母の気持ち】
私（義母）は、夫と娘のセリナ（30才）との3人で暮らしています。息子のコウヘイは数年前に結婚し、お嫁さんのアヤさんと孫のユメ、カズマの4人家族です。私は内向的なセリナのことがずっと気がかりでした。一生、一人で生きていくのかな……と思うと、いたたまれません。だからコウヘイ家族に食事や外出を誘われたときは、必ずセリナも連れて行っていました。けれどある日、セリナは「今度の姪っ子の発表会には行かない」と言い出したのです。
セリナはあまり自分の気持ちを話すことが得意ではありません。だからこそ初めて打ち明けてくれた気持ちは、本心からのものなのでしょう。一言一言を丁寧に話してくれるので、私もそれを待ちながらしっかり聞くようにしました。
セリナは先日コウヘイと会ったそうです。そのときコウヘイからいろいろ言われ、思うところがあったようです。「きっと私は自分に自信がないから、人生の選択をお母さんに託していたんじゃないかと思う。でもそれじゃあダメだよね」
「自分でしっかり考えるから、見守っていて」そう言い切るセリナは、いつの間にか大人になっていたような気がしました。いえ、セリナはもう30才。ずっと前から大人だったのです。私が心配しすぎて、何でも先回りして、セリナの人生を守っていると思い込んでいたのかもしれません。
私は自分が安心したいあまりに、勝手にセリナの将来にコウヘイやアヤさんを巻き込んでしまいました。コウヘイの言うとおり、セリナが自立して生きていく方法を考えるべきだったのでしょう。親として心配は尽きませんが、これからはセリナの意志を信じてゆっくり見守っていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
セリナはあまり自分の気持ちを話すことが得意ではありません。だからこそ初めて打ち明けてくれた気持ちは、本心からのものなのでしょう。一言一言を丁寧に話してくれるので、私もそれを待ちながらしっかり聞くようにしました。
セリナは先日コウヘイと会ったそうです。そのときコウヘイからいろいろ言われ、思うところがあったようです。「きっと私は自分に自信がないから、人生の選択をお母さんに託していたんじゃないかと思う。でもそれじゃあダメだよね」
「自分でしっかり考えるから、見守っていて」そう言い切るセリナは、いつの間にか大人になっていたような気がしました。いえ、セリナはもう30才。ずっと前から大人だったのです。私が心配しすぎて、何でも先回りして、セリナの人生を守っていると思い込んでいたのかもしれません。
私は自分が安心したいあまりに、勝手にセリナの将来にコウヘイやアヤさんを巻き込んでしまいました。コウヘイの言うとおり、セリナが自立して生きていく方法を考えるべきだったのでしょう。親として心配は尽きませんが、これからはセリナの意志を信じてゆっくり見守っていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子