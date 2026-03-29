藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝が増田康宏八段（28）の挑戦を受ける第51期棋王戦5番勝負第5局は29日、鳥取市「有隣荘」で指され、藤井が77手で勝利した。対戦成績を3勝2敗として4連覇。永世竜王、王位、棋聖に続く4個目の永世称号、連続5期が条件の永世棋王へ王手をかけた。また、26日に5連覇した第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）とのダブルタイトル戦を16年度棋聖戦、王位戦での羽生善治九段以来9年ぶりにカド番から共に逆転防衛した。

藤井は今年度の最終対局を終え、記者会見に臨んで総括した。タイトル数は7冠から王座を失い、6冠へ。タイトル戦成績は6勝1敗だった。

「棋王戦、王将戦は苦しい状況だった。防衛につなげられたのは大きかった。連敗したり、内容の振るわない時期もあった」

自身初のタイトル戦3連敗を喫するなど2月はスランプに陥った。3月に持ち直してタイトル戦5連勝で6冠を維持した。

「王将戦第5局を勝つことができて好転した。幸運も大きかった。この経験を糧にできるのではないか」

盤上に全ての情報が公開される将棋は、指し手の実力のみで勝敗が決まる。それでも藤井が「幸運」としたのは、振り駒で先手後手が決まる棋王戦第5局、王将戦第7局で共に先手を引けたこともあった。1年を通じ、後手番で工夫することを考えた。「ある程度、経験を積めたかなと思う」。20勝5敗の勝率8割で終えた先手番に対し、後手番では21勝8敗の・724。先手番から大きく劣ることなく年度を通じて指せた手応えも語った。