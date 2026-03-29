◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

地元・宮崎市出身の永峰咲希（３０）＝ニトリ＝が逆転でツアー４勝目を飾った。首位と２打差５位で出て１イーグル、６バーディー、２ボギーで６６をマーク。通算１３アンダーに伸ばし、永久シード獲得の３０勝目を狙った元世界ランク１位の申ジエ（３７）＝韓国＝とのＶ争いに競り勝った。小学生時代から慣れ親しんだコースで、昨年７月の資生堂・ＪＡＬレディス以来の優勝。賞金１８００万円を獲得した。

永峰の夫・田野聖和さん（３０）は１８番グリーンで優勝を見届け「すごい。ずっと『宮崎の大会で勝ちたい』と言っていた。不断の努力が報われたと思う」とたたえた。宮崎日大高１年時に同じクラスの隣の席だったことから交際が始まり、２１年に結婚。昨年７月に３勝目を飾った資生堂・ＪＡＬレディスの優勝副賞で贈られたハワイ往復券で、１月に夫婦旅行を楽しみ「連れて行ってもらえてありがたいです」と笑みを浮かべた。今回の優勝副賞では宮崎牛一頭分やマンゴー、うなぎ、キャビアと地元の特産品を大量にゲット。聖和さんは「料理の練習でもしようかな。それくらいはしないと」。愛情たっぷりのサポートをするつもりだ。（星野 浩司）