◆パ・リーグ ソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が、先発で５回３失点と粘って３年ぶりの開幕３連勝に導いた。昨季は左腹直筋を痛めた影響で登板がなかった。２４年１１月３日のＤｅＮＡとの日本シリーズ第６戦（横浜）以来、約１年５か月ぶりの登板で同年９月２５日の西武戦（みずほペイペイドーム）以来５５０日ぶりの白星を手にした。

初回３者凡退の立ち上がりから、１点リードの２回１死から万波に同点ソロを浴び、２死満塁から自身の暴投で勝ち越しを許した。打線の援護をもらって２点リードで迎えた３回は清宮幸のソロで１点差に詰め寄られたが、以降はリズムを取り戻した。６回からは２番手・上茶谷が、３回１失点と好投。周囲の助けもありった。

「これだけの歓声だったり、そういうのを全部踏まえて、開幕シリーズで満員のお客さんの前でマウンドに上がった。自分としてもすごく久しぶり。ナーバスだったけど、いいピッチングができました」

米大リーグのドラフト会議で１巡目指名されたが入団に至らず、１９年に加入。２３年に初勝利を含む３勝で、２４年は９勝。故障に悩まされた２５年は「本当に皆さんに期待してもらったと思うんですけど、その期待を裏切ったという形になってしまって、自分でも結構つらい日々が続いた」と振り返った。苦難を乗り越えてつかんだ勝利を「エモーショナル」と表現した。

この日は、２５年に結婚を発表した妻も観戦に訪れていた。"結婚後初勝利"に「後で一緒に喜びを分かち合いたいと思います」と笑みがはじけた。