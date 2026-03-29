『ミスミソウ』『ヒグマ!!』の内藤瑛亮が監督を務め、北山宏光と加藤千尋が出演するホラー映画『氷血』の公開日が７月３日(金)に決定。特報映像とティザービジュアルが解禁された。

本作は、豪雪地帯にある夫の実家へと移住した夫婦が、“白い怪異”に侵されていく様を描いた侵蝕ホラー。特報映像は、家族の穏やかな日常が次第に不穏なムードに包まれていく様を映し出している。義父の介護をする妻、在宅で仕事をする夫、そしてまだ幼い息子。雪に包まれた世界で、何かが少しずつおかしくなっていく……。「白い女を見たんだ」という謎めいたワードがなんとも気になるところ。

ティザービジュアルには、黒い涙を流す髪の長い女性を描いた絵が使われている。その目は虚ろで、どこか哀しみを帯びているようにも見えるのだが……。一家を襲う“白い怪異”とは、果たして？

『氷血』

７月３日(金)、新宿バルト９ほか全国公開

出演:北山宏光、加藤千尋、山谷碧都、佐津川愛美、福島リラ、渡邊哲/佐野史郎

監督:内藤瑛亮 脚本:片桐絵梨子

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