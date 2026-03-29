◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、４年ぶりに予選通過したツアー１８勝の４８歳・大山志保（大和ハウス工業）が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算２アンダーの３１位で終えた。

約１０か月ぶりにツアー出場した大山が、地元・宮崎の大声援を力に３日間を戦い抜いた。「久しぶりに最終日を迎えることができて、新鮮というか、新たなスタートを切れてワクワクな気分だった。最後まで諦めずに頑張ることができた。最高の１週間になった」と感無量だった。

２２年に発症した「治療法が確立してない」という病（病名は非公表）で足の裏などに痛みを抱えがらプレーし続けてきた。「すごく長かった。諦めないことが大切だったし、一歩でも前に進むことがすごく大事」とかみしめた。

同郷の永峰咲希（ニトリ）が優勝し、表彰式後にノリノリで記念撮影して祝福した。今後は、予選会や推薦出場のオファーも受けているが「体調を見ながら、もっといいプレーをして、皆さんに喜んでもらえるゴルフをしたい」と言い切った。