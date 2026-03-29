「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）

巨人・村田善則バッテリーチーフコーチは、この日から１軍に合流した巨人・大勢投手が次節の名古屋遠征に帯同することを明かした。

ＷＢＣに出場した影響で開幕メンバーから外れていた大勢は２８日の２軍・日本ハム戦に登板し、１回投げ無安打無失点だった。

村田コーチは３１日からの中日３連戦（バンテリンドーム）について、「その準備はできてるって聞いてるのでその方向で考えようと思ってるんです」と遠征参加を示唆。「（昨日）投げて今日で、明日まで様子を見たいんで我々も。ゲームに投げ終わってから。その状態を確認しないといけないんで」「明日もう一日様子見て、本人の感覚が良ければ先に進むという形になると思います」と、大勢の体調を見極めた上で出場選手登録すると明かした。

また、同じくＷＢＣ出場した影響で来日が遅れていたマルティネスは試合前の練習でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。村田コーチは「順調であることは確認できた」としつつも、マルティネスが実戦登板を希望していることから、「もしかしたらもう一度ライブＢＰかもしれないし、ファームで投げるかもしれない」と話した。